Len, znany ze swojej trwałości i elegancji, jest często wybierany do produkcji ubrań, obrusów, serwet i zasłon. Jednak jego czyszczenie może sprawiać trudności, zwłaszcza gdy chodzi o tłuste plamy czy ślady z wina, kawy i herbaty. Podpowiadamy, jakie są skuteczne, ale delikatne sposoby czyszczenia lnu, które pomogą utrzymać jego nienaganny wygląd bez ryzyka uszkodzenia.

Reklama

Czego nie lubi len?

Len jest naturalnym włóknem, które może łatwo ulec uszkodzeniu pod wpływem silnych detergentów czy zbyt intensywnego tarcia. Dlatego ważne jest, aby podchodzić do czyszczenia lnu z odpowiednią ostrożnością.

Lniane włókna są wrażliwe na wysoką temperaturę oraz silne detergenty i wybielacze. Takie substancje mogą uszkodzić strukturę włókna, powodując kurczenie się lub osłabienie materiału.

Reklama

Usuwanie tłustych plam z lnu

Reklama

Len ma wysoką zdolność absorpcji, co oznacza, że łatwo wchłania płyny, w tym plamy. Niestety, to samo włókno, które łatwo absorbuje, może być trudne do całkowitego wyczyszczenia, szczególnie w przypadku tłustych substancji lub barwiących płynów.

Tłuste plamy wymagają szybkiego działania. Im szybciej zareagujesz na tłustą plamę, tym łatwiej będzie ją usunąć. Unikaj pocierania plamy, ponieważ może to spowodować jej wniknięcie głębiej w strukturę włókna.

Posyp plamę talkiem lub innym środkiem chłonnym np. mąką kukurydzianą, skrobią ziemniaczaną czy kredą. Zostaw na 20 minut, a następnie delikatnie usuń nadmiar. Użyj łagodnego roztworu mydła i wody. Nanieś go na plamę, używając czystej, miękkiej szmatki lub gąbki. Delikatnie wklepuj roztwór w tkaninę, starając się nie rozcierać plamy na większą powierzchnię.

Po nałożeniu detergentu opłucz obszar plamy chłodną wodą. Upewnij się, że cały detergent został usunięty, ponieważ jego resztki mogą przyciągać więcej brudu.

W pozbyciu się tłuszczu pomoże też białko jajka. Ubij białko jajka na pianę i nałóż je na tłustą plamę. Pozostaw na 20 minut, a następnie opłucz zimną wodą.

Jak pozbyć się plam z wina, kawy, herbaty?

Plamy z kawy, herbaty czy wina też najlepiej jest traktować jak najszybciej. Rozcieńczony ocet biały lub sok z cytryny może być pomocny.

Najpierw delikatnie osusz plamę, używając czystej, suchej ściereczki lub ręcznika papierowego. Staraj się nie rozcierać plamy, aby nie rozprzestrzeniała się na większą powierzchnię.

Spłucz plamę zimną wodą, aby usunąć jak najwięcej substancji. Unikaj używania gorącej wody, która może sprawić, że plama stanie się trwalsza.

Przygotuj roztwór z białego octu i wody (w proporcji 1:1) lub sok z cytryny. Te naturalne rozjaśniacze mogą pomóc w rozpuszczeniu plam. Nanieś miksturę na plamę i delikatnie wklepuj, używając miękkiej szmatki lub gąbki. Zostaw na kwadrans, następnie spłucz w chłodnej wodzie.

Jak sobie radzić z innymi trudnymi plamami?

Moczenie zanieczyszczonego obszaru w zimnym mleku przez kilka godzin lub nawet przez noc może pomóc w rozpuszczeniu plam białkowych, czyli np. takich z potu i krwi. Po namoczeniu wypłucz tkaninę w zimnej wodzie i normalnie wypierz.

Plamy z rdzy usuniesz za pomocą soli i soku z cytryny. Posyp plamę rdzy solą, a następnie skrop sokiem z cytryny. Pozostaw na słońcu na kilka godzin, a następnie wypłucz.

Plamy z soku pomarańczowego i innych kolorowych napoi usuniesz za pomocą pasty z sody oczyszczonej i octu. Rozpocznij od zmieszania 2 łyżek sody oczyszczonej z 1 łyżką octu. Ta ilość jest zazwyczaj wystarczająca dla małej lub średniej plamy. Dla większych plam zwiększ ilość obu składników, utrzymując stosunek 2:1. Na przykład, na dużą plamę możesz potrzebować 4 łyżki sody oczyszczonej i 2 łyżki octu.

Mieszaj oba składniki, aż powstanie pasta o konsystencji gęstej śmietany. Pasta nie powinna być zbyt płynna. Jeśli jest za rzadka, dodaj więcej sody. Nałóż pastę bezpośrednio na plamę i delikatnie wmasuj, używając miękkiej szczotki. Pozostaw na plamie na około 30 minut, a następnie delikatnie przetrzyj wilgotną gąbką. Dokładnie spłucz obszar czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości i upierz lniane ubranie, obrus czy serwetę zgodnie z zaleceniami na metce. Pamiętaj, ze haftowany len najlepiej prać ręcznie w zimnej wodzie

Stare plamy niewiadomego pochodzenia możesz spróbować usunąć wodą gazowaną. Zmocz lekko plamę wodą gazowaną. Pozostaw na noc, następnie normalnie upierz z dodatkiem delikatnego detergentu. Woda gazowana ma właściwości rozjaśniające niektóre plamy.