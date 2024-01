Idealne oświetlenie dla skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat preferuje jasne, ale rozproszone światło. Miejsce blisko okna, ale bez bezpośredniego nasłonecznienia będzie dla niego idealne. Zbyt mocne światło może spowodować żółknięcie liści, jeśli więc zauważysz takie objawy, przesuń roślinę w lekki cień.

Podlewanie skrzydłokwiatu. Złota zasada umiaru

Podlewanie skrzydłokwiatu wymaga pewnego wyczucia. Nie ma jednego ogólnego przepisu na ilość wody potrzebną roślinie. To zależy od wielu czynników, takich jak temperatura otoczenia, przepuszczalność gleby, drenaż itp. Ziemia powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Nadmierne podlewanie prowadzi do gnicia korzeni, ważne też, by nie dopuścić do zastania wody w podstawce. Pamiętaj również o jej regularnym opróżnianiu i czyszczeniu, najlepiej po każdym podlaniu.

Wilgotność powietrza. Skrzydłokwiat to miłośnik tropików

Skrzydłokwiaty uwielbiają wysoką wilgotność powietrza. Możesz spryskiwać liście wodą (pamiętaj, żeby była miękka – najlepsza będzie woda filtrowana lub deszczówka), szczególnie w okresie grzewczym, kiedy powietrze w mieszkaniu jest suche. Inna metoda to postawienie rośliny na podstawce z mokrym żwirem lub zwykłymi kamieniami. Idealnym rozwiązaniem będzie zakup nawilżacza powietrza, którym dostosujesz poziom wilgotności do potrzeb skrzydłokwiatu (ok. 60–70 proc.).

Przynajmniej raz w tygodniu przecieraj liście skrzydłokwiatu (tylko ich wierzchnią część) wodą z dodatkiem kilku kropel soku z cytryny. W ten sposób nie tylko nawilżysz roślinę, lecz także umożliwisz lepsze oddychanie i przy okazji poprawisz jej wygląd (sok z cytryny lekko nabłyszcza).

Nawożenie jest kluczem do bujnego kwitnienia

Regularne nawożenie, szczególnie w okresie wzrostu i kwitnienia, czyli od marca do września, jest niezbędne. Używaj nawozu dla roślin kwitnących, stosując go zgodnie z zaleceniami producenta. Pamiętaj, że nadmiar nawozu może zaszkodzić roślinie – zbyt duża ilość składników odżywczych niemal "pali” korzenie, więc lepiej nawozić rzadziej, ale z umiarem. Możesz stosować też nawozy dolistne, którymi trzeba spryskiwać całą roślinę.

Przycinanie i przesadzanie skrzydłokwiatu. Kiedy i jak to robić?

Regularne przycinanie pomaga utrzymać skrzydłokwiat w dobrej kondycji. Systematycznie usuwaj zwiędłe liście i kwiaty – to nie tylko poprawi wygląd rośliny, lecz również skieruje jej energię na rozwój nowych pędów. Używaj w tym celu czystych i ostrych narzędzi, aby nie uszkodzić zdrowych części rośliny.

Przesadzanie jest zalecane, gdy zauważysz, że korzenie zaczynają wychodzić przez otwory drenażowe doniczki. Najlepszym momentem na przesadzenie jest wczesna wiosna, przed rozpoczęciem intensywnego wzrostu. Wybierz doniczkę o średnicy o 1–3 cm większej niż poprzednia. Użyj świeżego, dobrze przepuszczalnego podłoża, najlepiej przeznaczonego dla roślin kwitnących. Nie musisz jednak komponować specjalnych mieszanek – skrzydłokwiat będzie się dobrze czuł nawet w ziemi uniwersalnej. Najważniejsze, aby nie przesadzać go do doniczek bez odpływu. Bez drenażu na dole roślina szybko zgnije.

Choroby i szkodniki zagrażające skrzydłokwiatom

Skrzydłokwiaty mogą być podatne na ataki szkodników takich jak mszyce, wciornastki czy wełnowce, a także na choroby grzybowe. Regularnie sprawdzaj liście, zwłaszcza ich spodnią stronę, oraz łodygi. W przypadku wykrycia szkodników użyj odpowiedniego środka zgodnie z instrukcją zawartą na jego opakowaniu.

Zimowanie to czas na odpoczynek

W okresie zimowym skrzydłokwiat wchodzi w fazę spoczynku. Oznacza to, że potrzebuje mniej wody i nawozu. Zmniejsz częstotliwość podlewania, ale nie dopuść do całkowitego wyschnięcia ziemi. Wstrzymaj nawożenie, a roślinę umieść w chłodniejszym miejscu – temperatura nie nie może jednak spadać poniżej 15°C.