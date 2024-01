Regularne czyszczenie

Systematyczne czyszczenie półek oraz wnętrza lodówki to wręcz konieczność. Nawet jeśli nie wyczuwasz podejrzanych zapachów, to obecność pożywienia zawsze wiąże się z ryzykiem rozwoju rozmaitych bakterii. Co najmniej raz w miesiącu warto zatem przeprowadzić gruntowne odświeżenie wnętrza swojej lodówki. Możemy użyć do tego celu delikatnego płynu do mycia naczyń lub wody z octem. Wystarczy namoczyć ściereczkę, a następnie dokładnie przetrzeć wszystkie powierzchnie wewnątrz urządzenia. Nie zapomnij także o mniejszych półeczkach, szufladach i wreszcie samych drzwiach. Po dokładnym umyciu pozostaw lodówkę otwartą na kilka minut, aby dokładnie wyschła.

Poza tym powodem omawianego problemu są często przeterminowane produkty spożywcze. Łatwo o nich zapomnieć, szczególnie jeśli regularnie robisz duże zakupy dla całej rodziny. Dlatego co kilka dni rób przegląd i usuwaj przeterminowane oraz zepsute produkty.

Właściwe przechowywanie żywności

Zwróć szczególną uwagę na to, w jaki sposób przechowujesz produkty spożywcze. Unikaj trzymania żywności w foliowych torebkach ze sklepu, zamiast tego używaj lepiej szczelnie zamykanych pojemników z atestowanego plastiku lub szkła. Foliowe woreczki sprzyjają powstawaniu pleśni, zaś ich przydatność powinna ograniczyć się do przetransportowania zakupów ze sklepu.

Ponadto pamiętaj, że temperatura różni się w poszczególnych miejscach lodówki. Dobrze wziąć to pod uwagę podczas układania produktów. Półka znajdująca się bliżej zamrażarki będzie najchłodniejszym miejscem, zatem właśnie tam powinieneś zostawiać jedzenie, które psuje się najszybciej.

Soda i kawa – świetne pochłaniacze zapachów

Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny środek, który świetnie absorbuje rozmaite zapachy. Możesz rozsypać niewielką ilość sody oczyszczonej na talerzyku, po czym umieścić go w lodówce na całą noc. Soda powinna wchłonąć nieprzyjemne zapachy, a różnicę poczujesz już następnego dnia.

Również kawa posiada podobne właściwości, poza tym będzie wydzielać przyjemny aromat. Wystarczy umieścić miseczkę ze świeżo zmielonymi ziarnami wewnątrz chłodziarki.

Cynamon i cytrusy dla przyjemnego zapachu

Cynamon to nie tylko smaczna przyprawa, ale kolejny skuteczny sposób na odświeżenie lodówki. Umieść kilka jego pałeczek wewnątrz chłodziarki: będą one wydzielać przyjemny zapach, który zastąpi nieprzyjemne wonie. Dodatkowo, cynamon ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, co przyczynia się do utrzymania czystości wewnątrz lodówki.

Cytrusy, takie jak pomarańcze lub cytryny, także mają naturalne właściwości odświeżające i oczyszczające. Możemy w łatwy sposób wykorzystać ich moc: wystarczy przeciąć cytrynę na pół i umieścić ją wewnątrz urządzenia.

Inne metody

Sposobów na odświeżenie lodówki jest znacznie więcej. Kolejnym przykładem jest wykorzystanie niewielkiej ilości proszku do pieczenia albo kilku tabletek węgla aktywnego. W sklepach dostępne są również specjalne pochłaniacze zapachów – pamiętaj jednak, aby regularnie je wymieniać, inaczej stracą swoją skuteczność.