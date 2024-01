Białe firany z biegiem czasu mogą zmienić swój kolor. Niektóre materiały żółkną pod wpływem działania promieni słonecznych, a część firan po prostu szarzeje, gdy długo leży w szafie. Jak przywrócić im śnieżnobiały kolor? Wyjaśniamy.

Chcesz mieć białe firany? Zacznij od prawidłowego prania

Zanim sięgniesz po domowe metody na wybielanie firan, warto poznać zasady ich prawidłowego prania. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji dekoracje okienne zachowają swoje właściwości i nie zmienią naturalnego koloru. Najlepiej prać je w taki sposób, jak zaleca to producent. Jeżeli na firanie nie ma już metki, trzymaj się uniwersalnych wytycznych.

W przypadku delikatnych tkanin najczęściej zaleca się pranie w 30 lub 40 stopniach Celsjusza. Użyj do tego delikatnego płynu i ustaw program ręcznego prania w pralce lub do tkanin delikatnych. Do kasetki wlej płyn zmiękczający, aby twoje firany nie elektryzowały się po wyschnięciu. Pamiętaj też o tym, aby nie łączyć białych firan z kolorowymi zasłonami, bo te pierwsze mogą się zabarwić.

Wybielanie firan z lnu i bawełny

W wielu domach można spotkać firany z naturalnych materiałów – np. lnu oraz bawełny. Jeżeli chcesz je wybielić, użyj do tego płatków mydlanych, które należy rozpuścić w ciepłej wodzie. Kolejny krok to wypłukanie w nich firan, a na końcu dodanie do wody niewielkiej ilości krochmalu i kilku łyżek mleka. Taka mikstura powinna delikatnie wybielić naturalne tkaniny.

Kolejnym pomysłem będzie przygotowanie płukanki z ciepłej wody i garści liści laurowych. Ich działanie pomoże pozbyć się żółtych odcieni na firanach. Zostaw je na minimum godzinę, a następnie upierz w pralce. Efekt może cię pozytywnie zaskoczyć.

Wybielanie firan z woalu i organzy

Pożółkłe firanki, które wykonane są z delikatnego woalu lub błyszczącej organzy możesz spróbować wybielić za pomocą soli kuchennej. Rozpuść kilka solidnych łyżek soli w kilku litrach ciepłej wody i w takiej płukance namocz firany. Zostaw je w wodzie na co najmniej pół godziny, a następnie upierz w pralce.

W przypadku wymienionych tkanin świetnie zadziała także ocet połączony z sodą oczyszczoną, sokiem z cytryny i wodą. Możesz od razu do kasetki pralki wsypać sodę, a zamiast płynu dolać ocet oraz sok – i gotowe. Wybielająco działa także proszek do pieczenia. Wsyp go do ciepłej wody w misce, namocz firanki, a potem je wypierz.