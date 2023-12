Z twojej choinki zaczynają opadać igły? Gdy już przeminą święta i sylwester, warto zastanowić się, co zrobić z żywą choinką. Przygotowaliśmy dla ciebie kilka ciekawych sposobów, które pomogą ci zadbać o środowisko.

Zasadź choinkę na działce lub w ogródku

Jeżeli w tym roku twój dom zdobiła choinka w doniczce nie wyrzucaj drzewka do śmietnika. Przetrzymaj choinkę np. w widnym miejscu o stałej temperaturze. Kiedy mróz odpuści, przesadź choinkę do gruntu. Jeżeli drzewko ma rozwinięty system korzeniowy, jest spora szansa, że przyjmie się w twoim ogródku. Takie drzewko może ci posłużyć w kolejnych latach.

Nie masz kawałka własnego gruntu? Nic straconego! Drzewko przesadź do większej donicy i pamiętaj o podlewaniu. Choinka może w takiej formie wytrzymać do kolejnej gwiazdki.

Oddaj ciętą choinkę na selektywną zbiórkę drzewek

Gdy zdecydowałeś się na ciętą choinkę i mieszkasz w mieście, śledź komunikaty spółdzielni, w której mieszkasz. W wielu miejscach organizowane są akcje poświątecznej zbiórki drzewek. Choinki składowane są w jednym miejscu na osiedlu, a potem wyznaczona do tego firma zabiera je do specjalnych punktów. Wszystkie drzewka są później przetwarzane na kompost, drewno opałowe albo produkty organiczne. Mniejsze okazy można zostawić w specjalnych pojemnikach na odpady wielkogabarytowe. Nie wrzucaj jednak choinki do kosza ze śmieciami zmieszanymi, bo grozi za to mandat.

Wykorzystaj gałązki choinki w ogrodzie

Po świętach warto pociąć gałązki choinki i wykorzystać je jako dodatek do domowego kompostu. Igły dodadzą wielu cennych składników do gleby. Pocięte kawałki warto też ułożyć na glebie, aby zatrzymać erozję oraz porost chwastów. Choinka może także sprawdzić się do okrywania krzewów w ogrodzie.

Zrób z pnia drzewka drewniane podkładki

Twoja choinka miała gruby pień? Po obcięciu gałązek możesz go ponownie wykorzystać w kreatywny sposób. Przepiłuj pniak w taki sposób, aby otrzymać cienkie kawałki drewna. Wyszlifuj je, pomaluj bezbarwnym lakierem i wykorzystaj jako podstawki do kwiatów albo ozdoby na taras lub do domu.

Oddaj choinkę do… zoo!

Ciekawą opcją może być oddanie choinki do najbliższego zoo. Co roku ogrody zoologiczne organizują zbiórkę ekologicznych drzewek, które potem służą jako iglaste przekąski dla zwierząt albo ściółka w klatkach. Wcześniej jednak sprawdź, czy taka zbiórka jest możliwa. Jeśli tak, uszczęśliw podopiecznych pociętymi, świeżymi gałązkami.