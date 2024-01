Sposoby na kaca. Od czego zacząć poranek?

Kac jest objawem zatrucia alkoholem. Może sprawić, że następny dzień po imprezie staje się prawdziwym koszmarem. Jego najczęstsze objawy to ból głowy, zmęczenie, wzmożone pragnienie, brak apetytu, drgawki, biegunka, wysokie ciśnienie oraz podwyższony puls, nadwrażliwość na światło i znaczne pogorszenie koncentracji. Funkcjonowanie w takim stanie jest bardzo trudne, nie wspominając już o wykonywaniu codziennych obowiązków. Pamiętaj o tym, zanim sięgniesz po alkohol.

Jeśli jednak obudzisz się z objawami kaca, jego skutki mogą nieco złagodzić poniższe metody:

Reklama

weź prysznic

pij dużo wody mineralnej

przyjmij elektrolity

idź na spacer, aby nieco się dotlenić i złagodzić ból głowy

mimo braku apetytu, spróbuj coś zjeść

Reklama

Sposoby na kaca. Co jeść?

Gdy męczy cię kac, jedzenie to jedna z ostatnich rzeczy, o których myślisz. Niektóre potrawy przyspieszają metabolizm alkoholu, dlatego warto po nie sięgnąć, gdy dręczą cię objawy zatrucia. W twoim menu powinien znaleźć się tłusty rosół, kwaśna zupa (np. ogórkowa, żurek, kapuśniak), tłuste mięso, jajka na miękko. Na deser możesz zjeść owoce bogate w witaminę C – takie jak czarne porzeczki (nawet 300 mg witaminy C/100g), truskawki (90 mg/100g), kiwi (84 mg/100g) czy grejpfruty (70 mg/100g). Zawierają one fruktozę i pomagają pozbyć się toksyn z organizmu.

Sposoby na kaca. Co pić?

Aby pozbyć się kaca, musisz przede wszystkim pić dużo wody. Alkohol odwadnia organizm, dlatego trzeba jak najszybciej uzupełnić płyny. Najlepiej sprawdzi się niegazowana woda mineralna w dużych ilościach – możesz dodać do szklanki kilka plasterków cytryny, która nie tylko zmieni smak, ale także wzbogaci napój o dobroczynną witaminę C. Sprawdzą się również napoje izotoniczne, woda kokosowa, sok pomidorowy, kwaśne soki owocowe, herbata z miodem lub imbirem, maślanka lub kefir.

Pamiętaj również o elektrolitach, których twój organizm potrzebuje, gdy zmaga się ze skutkami zatrucia alkoholem. Są one łatwo dostępne i najczęściej mają postać tabletki musującej lub proszku przeznaczonego do rozpuszczania w wodzie. Jest to ten sam preparat, który stosujesz w przebiegu grypy żołądkowej lub biegunki.