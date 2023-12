Każdego roku, jednym z najważniejszych elementów świątecznych przygotowań jest wybór i ubranie choinki. To właśnie ona jest sercem domowej dekoracji, wprowadzając magię świąt do naszych domów. Aby jednak zachować jej piękno na jak najdłużej, potrzebna jest odpowiednia wiedza i troska. Odpowiednie podlewanie nie wystarczy. Warto sięgnąć po sprawdzone triki.

Reklama

Na co zwrócić uwagę, gdy kupujesz choinkę

Wybór gatunku choinki w dużej mierze decyduje o tym, jak długo będzie cieszyć swoim pięknem, nie gubiąc igieł. Świerk szybciej traci igły niż jodła czy sosna. Jodła kaukaska jest znana z tego, że najdłużej zachowują świeżość i igły.

Kupując choinkę, upewnij się, że jest świeża. Delikatnie pociągnij po gałązkach między palcami. Jeśli igły łatwo opadają, drzewo może być już stare. Świeże drzewko będzie miało elastyczne i trudne do oderwania igły.

Reklama

Świeża choinka powinna wydzielać przyjemny, żywicznym zapach. Jeśli drzewo nie pachnie, może to być znak, że nie jest już pierwszej świeżości.

Reklama

Jeśli kupujesz ciętą choinkę, zanim wstawisz ją w stojak z wodą, przytnij pień choinki o około 2-3 cm od dołu. Umożliwi to lepsze wchłanianie wody.

Wilgotność a może temperatura? Co nie służy choince?

Choinki najlepiej czują się w chłodniejszych warunkach. Idealna temperatura dla choinki to około 18-20°C. Unikaj ustawiania choinki w pobliżu grzejników, kominków, czy innych źródeł ciepła, które mogą przyspieszać jej wysychanie.

Niska wilgotność w pomieszczeniach ogrzewanych przyczynia się do szybszego wysychania choinki. Jeśli masz możliwość, skorzystaj z nawilżacza powietrza, aby utrzymać wilgotność na odpowiednim poziomie. Najlepsza wilgotność powietrza dla choinki jest wysoka, bo wynosi ok. 60%. Jeśli masz higrometr, postaw go w pobliżu choinki. To ułatwi ci sprawdzanie, czy należy włączyć nawilżacz.

Miejsce, w którym stoi choinka, powinno być również chronione przed przeciągami oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, nawet zimowych. Przeciągi przyspieszą wysychanie, a słońce powoduje blaknięcie i opadanie igieł.

Jeśli to możliwe, staraj się nie przegrzewać pomieszczenia, w którym znajduje się choinka. Stabilna, chłodniejsza temperatura jest korzystniejsza dla zachowania jej świeżości.

Możesz również rozważyć użycie specjalnych sprayów do choinek, które pomagają zatrzymać wilgoć w igłach. Pamiętaj jednak, aby stosować je zgodnie z zaleceniami producenta.

Jeśli dekorujesz choinkę światłami, wybierz te, które nie generują dużo ciepła, jak np. lampki LED. Pomogą one zapobiec nadmiernemu wysuszaniu choinki.

Jak podlewać choinkę ciętą, a jak doniczkową?

Choinka potrzebuje stałego dostępu do wody. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać poziom wody w stojaku i uzupełniać ją, gdy to konieczne. W doniczce gleba powinna być lekko wilgotna. ale nie mokra. Woda, której używasz do podlewania, powinna być czysta, odstała i mieć temperaturę pokojową.

Zaraz po ustawieniu choinki w stojaku, należy ją obficie podlać. Świeżo przyniesione drzewko może wchłonąć dużą ilość wody w ciągu pierwszych 24 godzin. Poziom wody w stojaku powinien być zawsze na tyle wysoki, aby pokryć co najmniej 2-3 cm pnia. Jest to konieczne, aby zapewnić stały dostęp do wody.

Sprawdzaj poziom wody codziennie i uzupełniaj go w razie potrzeby. Choinka może wchłaniać różne ilości wody w zależności od warunków w pomieszczeniu i wielkości drzewka.

Choinkę doniczkową podlewaj, gdy gleba zaczyna być sucha na głębokość około 2-3 cm. Ważne, aby unikać zarówno przesuszenia, jak i nadmiernego podlewania, co może prowadzić do gnicia korzeni. Upewnij się, że doniczka ma otwory drenażowe, aby zapobiec zastojowi wody. Nadmiar wody powinien swobodnie odpływać. Podobnie jak w przypadku choinek ciętych, choinki doniczkowe powinny być umieszczane z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Sprytny sposób na to, by choinka postała dłużej

Niezależnie, czy choinka jest cięta, czy w doniczce, sprawdzi się ten sposób. Aby drzewko postało dłużej, należy podlewać je wodą, do której dodajemy dwa składniki. Są to cukier i sól. Działają one jak konserwanty. Do litra gorącej, przegotowanej wody dodaj łyżkę soli i łyżkę cukru. Następnie dokładnie wymieszaj roztwór, aż cukier i sól się rozpuszczą. Odstaw do ostygnięcia. Roztworem o temperaturze pokojowej podlej drzewko lub wlej go w stojak choinki. Dzięki temu trikowi choinka dużej pozostanie piękna i nie będzie gubiła igieł.