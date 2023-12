Piękno choinki zacznie szybko zanikać, jeśli nie będzie odpowiednio pielęgnowana. Wielu z nas zmaga się z problemem przedwczesnego opadania igieł z choinki czy utraty naturalnej zieleni przez drzewko. Aby tego uniknąć, skorzystaj z jednego z czterech prostych sposobów, które pomogą utrzymać choinkę w doskonałej kondycji przez cały sezon świąteczny, a nawet do święta Matki Bożej Gromnicznej.

Aspiryna do podlewania

Dodawanie aspiryny do wody do podlewania choinki jest jedną z metod domowych, która ma na celu przedłużenie świeżości drzewka. Aspiryna pomaga choince lepiej wchłaniać wodę i zachować świeżość.

Aspirynowy roztwór zrobimy z 1 tabletki aspiryny (zwykle 325 mg) i 1 litra wody. Rozdrobnij tabletkę aspiryny na proszek. Jest to ważne, aby aspiryna łatwiej rozpuściła się w wodzie. Możesz też użyć rozpuszczalnej, aspiryny musującej. Wlej przygotowany roztwór do stojaka choinkowego. Regularnie sprawdzaj poziom wody w stojaku i uzupełniaj roztwór aspirynowy, gdy jest to konieczne. Pamiętaj, aby przy każdym uzupełnieniu przygotować świeży roztwór.

Każda choinka może inaczej reagować na tego typu środki. Warto obserwować, jak drzewko reaguje przez pierwsze dwa dni na dodanie aspiryny.

Spryskiwanie gliceryną roślinną

Aby choinka zachowała wilgotność, warto ją spryskiwać odstałą wodą. Do rozpylania użyj mieszanki wody z gliceryną roślinną, która pomaga igłom zatrzymać wilgoć. Gliceryną roślinną kupisz w drogerii (cena ok. 8 zł/10 ml).

Rozpocznij spryskiwanie choinki zaraz po ustawieniu jej w stojaku. Spryskuj lekko choinkę 2-3 razy dziennie. Pryskaj z odległości 1 metra, wytwarzając mgiełkę. Ważne, aby nie przesadzić z ilością wody, gdyż nadmierna wilgoć może prowadzić do gnicia pnia. Jeśli w pokoju nie jest bardzo sucho, ogranicz spryskiwanie. By sporządzić roztwór z gliceryną, użyj 2 szklanek przegotowanej, chłodnej wody i 1 łyżki gliceryny roślinnej. Obserwuj, jak choinka reaguje na spryskiwanie. Niektóre drzewka mogą lepiej reagować na częstsze spryskiwanie, inne mogą wymagać rzadszej aplikacji.

Do wody, która spryskujesz, możesz też dodać 10 kropli olejku eterycznego z drzewa herbacianego lub eukaliptusowego. Olejki działają antyseptycznie i przedłużają świeżość choinki.

Spryskiwanie wodą sodową

Pomoże także spryskiwanie choinki wodą sodową. Woda sodowa zawiera nie tylko wodę, ale także minerały i nieco cukru, które mogą korzystnie wpłynąć na wygląd igieł.

Jak spryskiwać choinkę wodą sodową? Napełnij czysty spryskiwacz wodą sodową. Stań w odległości około jednego metra od choinki i delikatnie spryskuj jej igły. Staraj się rozpylać mgiełkę równomiernie, unikając nasączenia choinki. Unikaj spryskiwania podstawy choinki, aby zapobiec ryzyku gnicia pnia.

Jeśli choinka jest udekorowana lampkami czy innymi elektrycznymi dekoracjami, bądź szczególnie ostrożny, aby nie spryskać ich wodą. Wyłącz lampki, poczeka,j aż ostygną. Dopiero spryskaj choinkę. Poczekaj, aż wyschnie i dopiero włącz lampki.

Spryskiwanie wodą z octem i sokiem z cytryny

Spryskiwanie choinki mieszaniną wody, octu i soku z cytryny to kolejna domowa metoda na zachowanie jej świeżości. Wymieszaj 1 litr przegotowanej wody z 1 łyżką octu białego lub winnego i sokiem z połowy średniej cytryny. Mieszankę przelej do spryskiwacza. Spryskuj choinkę z odległości 1 metra, wytwarzając lekką mgiełkę.

Czego nie robić?

Nie zaleca się dodawania nawozu do wody dla ściętych choinek. Choinka, będąca ściętym drzewkiem, nie ma zdolności do wzrostu i nie korzysta z nawozu w taki sam sposób, jak rośliny żywe. Nawozy mogą nawet skrócić żywotność choinki, ponieważ mogą zaburzać zdolność pnia do wchłaniania wody.

Pamiętaj, że nawóz to nie to samo co odżywka do choinek ciętych. Odżywki zawierają polimery lub glicerynę, które pomagają zatrzymać wilgoć w igłach choinki. Dostosowują pH wody, co pomaga choince lepiej wchłaniać wodę przez pień. Zawierają substancje antybakteryjne lub antygrzybiczne, które mają za zadanie zapobiegać rozwojowi pleśni i grzybów w wodzie. Dzięki temu woda pod choinką nie ma brzydkiego zapachu. Większość ekspertów z branży choinkowej uważa, że najważniejszą praktyką w utrzymaniu świeżości drzewka jest regularna zmiana wody i utrzymywanie pnia w wilgoci. By choinka stała dłużej, musi mieć czystą wodę w stojaku.