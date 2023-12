Ta witamina jest kluczowym elementem, który wspiera ogólne zdrowie roślin. Poprawia metabolizm roślinny, wspomaga wzrastanie korzeni i liści, a także pomaga w przyswajaniu składników odżywczych. Pomaga roślinom zimą lepiej radzić sobie ze stresem, takim jak niskie temperatury czy niedostateczne światło. Zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki, jednocześnie wspierając ich naturalny rozwój. Wiosną zaś wspiera proces przesadzania.

Jaka witamina pomoże twoim roślinom?

Witamina B1 (tiamina) jest często wymieniana jako składnik odżywek dla roślin, który może pomóc w łagodzeniu stresu roślin, szczególnie podczas przesadzania, uszkodzenia korzeni lub sytuacjach stresowych związanych ze zmianą wilgotności czy temperatury (np. zimą).

Rośliny, które właśnie zostały przesadzone lub które są w trakcie regeneracji po uszkodzeniu korzeni, skorzystają na dodatkowej dawce witaminy B1 (poza tą zawartą w nowej, dobrej glebie).

"Zastrzyk" z witaminy B1 może też pomóc, jeśli widzimy, że roślina jest zimą osłabiona i zaczyna chorować.

Jakie popularne rośliny świąteczne skorzystają z tej odżywki?

Gwiazda betlejemska, symbol świąt Bożego Narodzenia, potrzebuje specjalnej odżywki, która pomoże jej przetrwać i kwitnąć w sezonie zimowym. Odżywki z witaminą B są tutaj szczególnie korzystne, gdyż wspomagają roślinę w okresach krótszego dnia i mniejszego światła.

Podobnie grudnik, znany także jako bożonarodzeniowy kaktus, wymaga odżywki, która wspiera jego specyficzny cykl kwitnienia. Tutaj również witamina B odgrywa ważną rolę, ponieważ pomaga w tworzeniu korzeni i przyspiesza wzrost.

Zaś anturium, znane również jako "kwiat flaminga", uwielbia odżywki bogate w składniki odżywcze, które wspierają jej intensywne kwitnienie i zdrowy wzrost liści. Wybierając odżywkę, zwróć uwagę na zawartość azotu, fosforu i potasu, a także na obecność witaminy B.

Dla których roślin jest jeszcze dobra ta odżywka?

Rośliny z delikatnymi korzeniami mogą lepiej radzić sobie z zimowym stresem dzięki dodatkowi witaminy B1. Należą do nich np. storczyki inne rośliny o drobnych korzeniach.

Rośliny, które są uprawiane w mniej niż idealnych warunkach, np. mają zimą słabe światło, bo stoją na szafkach w głębi pomieszczenia lub są posadzone w niewłaściwej glebie, a czekamy z przesadzeniem do wiosny, mogą skorzystać na dodatku witaminy B1.

Rośliny tropikalne i wymagające wysokiej wilgotności są zimą bardziej narażone na stres środowiskowy, szczególnie gdy są uprawiane w suchym klimacie domowym. Warto podlać je co 4 tygodnie wodą z witaminą B1. Są to np: fikus (zwłaszcza Benjamina), monstera, zamiokulkas, alocasia, paproć nefrolepis (nephrolepis), begonia i fittonia.

Które rośliny nie potrzebują odżywki?

Jedną z takich popularnych roślin jest skrzydłokwiat, znany również jako Spathiphylluma. Chociaż odżywki z witaminą B są często stosowane jako wsparcie dla zdrowia i wzrostu roślin, skrzydłokwiat, nie wymaga specjalnej suplementacji witaminą B, aby dobrze rosnąć. Witamina B jest pomocna tylko w sytuacji przesadzania tej rośliny lub ukorzeniania nowych sadzonek.

Raczej nie potrzebują odżywki z witaminą B też typowe kaktusy (poza grudnikiem) rosnące w skąpych w składniki odżywcze glebach.

Niewskazana jest także w uprawie pelargonii, gardenii, azalii i rododendronów.

Jak przygotować tę cenną dla twoich roślin odżywkę?

Przygotowanie odżywki z witaminą B dla roślin jest stosunkowo proste i można to bez problemu zrobić samemu w domu. Witamina B, szczególnie B1 (tiamina), jest znana z tego, że pomaga roślinom lepiej radzić sobie z zimowymi warunkami i wspiera zdrowie roślin.

Składniki na zimowo odżywkę dla grudnika, gwiazdy betlejemskiej i anturium:

Witamina B1 Możesz użyć płynnego suplementu witaminy B1 dostępnego w aptekach lub sklepach ogrodniczych, lub tabletek witaminy B1. Jeśli nie masz konkretnie witaminy B1, możesz użyć tabletki, która ma kompleks witamin B, ale sprawdź by B1, także znajdowała się w składzie.

Woda: przefiltrowana, przegotowana lub demineralizowana

Dodatkowo: pojemnik do wymieszania i butelka z rozpylaczem

Jak przygotować? 1 ml płynnej witaminy wymieszaj z 1 litrem wody. W przypadki tabletki, 35-40 mg (zwykle 1 tabletka) rozgnieć na pył w moździerzu, wymieszaj z 2 litrami wody. Wymieszaj roztwór dokładnie, aby witamina B1 była równomiernie rozprowadzona w wodzie. Przechowuj roztwór w ciemnym, chłodnym miejscu, aby uniknąć degradacji witaminy. Najlepiej jest przygotować odżywkę bezpośrednio przed użyciem (możesz ją przygotować z połowy porcji, jeśli nie potrzebujesz aż takiej ilości).

Użyj roztworu do podlewania roślin u podstawy, unikając zalania liści. Można także delikatnie spryskać rośliny roztworem, co pomoże im wchłonąć witaminę B przez liście.

Jak często stosować odżywkę

Zaleca się stosowanie odżywki z witaminą B co 2-4 tygodnie, w zależności od potrzeb, jakie ma co do częstotliwości nawożenia konkretna roślina. Ważne jest, aby nie przekraczać zalecanej dawki, gdyż nadmiar może być szkodliwy. Należy obserwować, czy odżywka służy konkretnej rośliny.

Pomocne jest także stosowanie odżywki wiosną, podczas przesadzania roślin lub jeśli przesadzamy je zimą, bo np. przelałyśmy kwiatek lub korzenie chorują.