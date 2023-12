Dekorowanie domu na święta to jedna z najprzyjemniejszych tradycji. Choinka, światełka, girlandy – wszystko to sprawia, że nasze mieszkania nabierają wyjątkowego blasku. Ale co z roślinami? Te stałe elementy naszych wnętrz również mogą przyczynić się do stworzenia niepowtarzalnej, świątecznej atmosfery. Zobacz, jak za pomocą prostych dodatków, kreatywności i odrobiny czasu, także rośliny staną się bohaterami świątecznych dekoracji.

Reklama

Mała choineczka

By z roślin domowych zrobić zielone choineczki, zacznij od wyboru odpowiedniej rośliny. Idealnie nadają się do tego celu rośliny o stożkowym kształcie, takie jak np. fikusy, draceny czy nawet niektóre gatunki kaktusów. Szukaj wśród swoich roślin, które naturalnie przypominają kształtem choinki jak np. araucaria (Norfolk island pine, Araucaria heterophylla).

Reklama

Możesz także wykorzystać sukulenty jak np. gasteria, sansewierię czy aloes to stworzenia malutkich choineczek.

Reklama

Na wybranej roślinie możesz zawiesić malutkie, lekkie bombki oraz na szycie przymocować malutką gwiazdkę i gotowe!

Miniaturowe świąteczne drzewka

Jeśli nie masz takich roślin, poszukaj roślin, które przypominają miniaturowe drzewka. Ważne, żeby miały mocne, choć giętkie łodygi. Zakładając bombki, rób to delikatnie, by nie uszkodzić roślin. Dobrze też, by miały w miarę długie zawieszki, sprawdzą się kolorowe np. brokatowe nitki. Unikaj plastikowych haczyków, takich, jak są używane do choinek, bo mogą uszkodzić delikatne gałązki roślin domowych. Ozdoby rozmieść równomiernie na roślinie, starając się zachować balans i nie przesadzać z ilością.

W drzewko można uformować, przycinającnp. schefflerę (Schefflera arboricola), jukę (yucca) czy grubosza (tzw. drzewko szczęścia, Crassula ovata). Rośliny zawsze przycinaj z uwagą, usuwając tylko nadmiar liści i gałązek, aby ich nie uszkodzić. Po przycięciu zadbaj o właściwe nawadnianie i nasłonecznienie rośliny. Niestety przycinanie zimą nie jest zalecane więc lepiej zrobić to, jeśli jest absolutnie konieczne i ograniczyć się do 1 czy 2 gałązki. Trymowanie rośliny należy zrobić po okresie spoczynku, czyli wczesną wiosną. Przycinanie w innych porach roku wykonuje się tylko, odcinając chore części rośliny.

Pod świątecznym drzewkiem warto umieścić małe paczuszki, imitujące prezenty.

Lampki LED

Dodaj do wybranych roślin delikatne oświetlenie. Małe, białe światełka LED są idealne, ponieważ nie wydzielają dużo ciepła, co jest bezpieczne dla roślin. Owiń nimi roślinę, starając się równomiernie rozłożyć światła. Pamiętaj, by nie owijać zbyt ciasno, aby nie uszkodzić liści i gałązek.

Lampki LED możesz też opleść naokoło rośliny lub wokół doniczki, jeśli boisz się uszkodzić liście czy łodygi.

Dekorowanie bonsai

Jeśli mamy w domu bonsai, można je również udekorować, ale… dekoracja powinna być subtelna. Wymaga zrównoważenia między naturalną estetyki bonsai a świątecznymi ozdobami. Bonsai samo w sobie jest dziełem sztuki. Żeby wyglądało elegancko, dekoracje powinny uzupełniać, a nie dominować nad drzewkiem.

Możesz zawiesić wokół bonsai delikatne światełka LED. A ozdobić je naturalnymi elementami jak suszone owoce, małe szyszki tak, by zachować zgodność z naturą bonsai. Możesz także zastanowić się nad udekorowaniem donicy na bardziej świąteczną, np. owinąć ją workiem jutowym i przewiązać parcianym sznurkiem.

Lekkie ozdoby i dekoracja doniczek

Ozdoby powinny być naprawdę lekkie, więc wybieraj plastikowe bombki, ozdoby ze słomy, papieru, filcu ew. cienkiego drewna. Taki ozdobami możesz udekorować nawet paprotkę.

Rośliny domowe może zostawić w białych doniczkach, kojarzących się ze śniegiem. Lub zielonych czy czerwonych, bo te kolory przywodzą na myśl święta. Możesz też je łatwo udekorować. Dekorowanie doniczek na Święta Bożego Narodzenia to świetny sposób na dodanie świątecznego klimatu do wnętrza i podkreślenie uroku domowych roślin. Jak to zrobić? Wystarczy owinąć doniczki wstążkami lub zrobić duże kokardy, które przyczepia się do górnej krawędzi doniczek. Możesz użyć też kawałków tkanin z motywami świątecznymi, aby okleić doniczki.

Pod doniczkami można stworzyć małe bożonarodzeniowe scenki czy ustawić małą stajenkę. Wystarczy użyć mchów, kory drzewnej i niewielkich drewnianych figurek.

Jak udekorować delikatniejsze rośliny?

Popularną rośliną doniczkową, która będzie dobrze wyglądała w świątecznej szacie jest zamioculcas. Ma on dosyć delikatne liście i łodygi, ale na tyle giętkie, by się nie złamały.

Możesz owinąć łodygi cienkimi wstążkami w świątecznych kolorach, takich jak czerwień, złoto lub srebro, ale upewnij się, że wstążki są luźno owinięte, aby nie uszkodzić rośliny. Na roślinie zawieś lekkie, małe świąteczne ozdoby. Staraj się jednak unikać obciążania liści i łodyg rośliny.

Ozdabianie doniczki, w której znajduje się zamioculcas, jest bezpiecznym sposobem na dodanie świątecznego nastroju. Użyj wstążek, papieru prezentowego czy świątecznych naklejek.

Umieszczenie wokół doniczki elementów dekoracyjnych, takich jak szyszki, małe gałązki jodły czy ostrokrzewu lub imitujących prezenty paczuszek, doda naturalnego uroku.

Tego nie rób

Może się wydawać, że by dodać odrobiny zimowego czaru, warto użyć sztucznego śniegu w sprayu lub białego brokatu. Jednak nie jest to dobry pomysł. Większość roślin doniczkowych niekorzystnie reaguje na chemiczne substancje. Już samo dotykanie, by zawiesić ozdoby, może się niektórym gatunkom nie spodobać, ale posypanie sztucznym śniegiem czy brokatem, na pewno spowoduje zbyt duży stres dla rośliny.