Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, kiedy każdy zakątek naszego domu ma lśnić świątecznym blaskiem. Parapet to często niedoceniane miejsce, które ma ogromny potencjał dekoracyjny. W 2023 roku trendy w dekoracji parapetów skupiają się na łączeniu tradycji z nowoczesnością, a rośliny odgrywają kluczową rolę w tej metamorfozie. Z gatunków polecane są rośliny z czerwonymi lub pomarańczowymi owocami jak solanum, ardizja czy ostrokrzew.

Reklama

Jak zbudować dekorację parapetu?

Najważniejsze są ozdobne rośliny. To one stanowią serce dekoracji. Dodatkowo parapet można udekorować przezroczystymi słoikami, w których umieszczamy małe łańcuchy świetlne na baterie. Możemy dodać pierniki, szyszki, fałszywy śnieg lub kolorowe wstążki, aby stworzyć unikatowe dekoracje. Możesz umieścić też małe lusterka lub przedmioty odblaskowe. Położone wśród dekoracji mogą pięknie odbijać światła, tworząc dodatkowy blask.

Reklama

Tworząc dekorację, zdecyduj się na jeden główny motyw kolorystyczny. Może to być klasyczna czerwień i zieleń, elegancka biel i złoto, czy nowoczesne srebro i błękit. Trzymając się wybranego motywu, a łatwiej będzie dobrać pasujące do siebie elementy.

Reklama

Upewnij się, że wszystkie dekoracje są odpowiednio rozmieszczone i nie zasłaniają sobie nawzajem. Harmonia i równowaga są kluczowe dla stworzenia spójnego wyglądu. Wyeksponuj na parapetach otrzymane świąteczne kartki. To nie tylko dekoracja, ale też osobisty akcent, który nadaje wnętrzu domowego ciepła.

Dodaj do kompozycji błyszczące gwiazdy czy śnieżynki. Mogą być zawieszone na oknie lub położone na parapetach. Te proste elementy świetnie oddają świąteczny klimat. Figurki świąteczne, takie jak Mikołaje, aniołki, renifery czy małe szopki, mogą być także uroczym dodatkiem.

Solanum, czyli miniaturowy krzaczek z barwnymi owocami

Pierwszą z roślin, jaką warto udekorować parapet jest solanum (inaczej psianka lub pomidor ozdobny).

Ta roślina znana jest ze swoich jaskrawoczerwonych, koralikowych owoców, które pięknie kontrastują z ciemnozielonymi liśćmi. Solanum jest idealne do stworzenia świątecznego akcentu na parapetach, szczególnie kiedy połączymy je z białymi światełkami.

Solanum preferuje jasne, dobrze nasłonecznione miejsca, ale dobrze znosi również półcień. Lubi umiarkowane podlewanie. Należy unikać nadmiernego przesuszenia ziemi, ale także nie dopuszczać do jej przemoczenia, co może prowadzić do gnicia korzeni. Dobrze rośnie w normalnej wilgotności domowego powietrza, ale może docenić okazjonalne zraszanie, szczególnie w miesiącach zimowych. Idealna temperatura do wzrostu tej rośliny to około 18-25°C. Należy unikać skrajnych temperatur oraz przeciągów. Pomimo swojego atrakcyjnego wyglądu, owoce solanum są trujące i nie nadają się do spożycia. Z tego powodu należy trzymać roślinę z dala od małych dzieci i zwierząt domowych.

Ardizja jak malutkie drzewko

Ardizja to kolejna roślina idealna na święta. Tak samo jak solanum, znana jest ze swoich jagód i błyszczących zielonych liści. Jej klasyczna, elegancka prezencja doskonale wpisuje się w tradycyjny świąteczny dekor. Podobnie, jak solanum, pięknie wygląda udekorowana malusieńkimi lampkami na druciku.

Ardizja preferuje jasne, ale rozproszone światło. Zimą, kiedy słońce jest słabsze, roślina ta może stać bliżej okna. Idealna temperatura dla ardizji w okresie zimowym to około 15-18°C dlatego nie należy stawiać jej w pobliżu źródeł ciepła jak grzejniki. Zimą ardizja wymaga mniej wody, niż w cieplejszych miesiącach. Ważne jest, aby ziemia była lekko wilgotna, ale nie przemoczona. Roślina ta preferuje wysoką wilgotność powietrza. W miesiącach zimowych, gdy ogrzewanie w domu wysusza powietrze, regularnie ją zraszaj lub postaw w pobliżu nawilżacz powietrza.

Ostrokrzew łączy tradycję z nowoczesnością

Nie ma Bożego Narodzenia bez ostrokrzewu. Jego charakterystyczne czerwone jagody i ciemnozielone, błyszczące liście są synonimem świątecznych dekoracji. Małe rośliny ostrokrzewu na parapetach mogą dodać tradycyjnego, ale też nowoczesnego charakteru dekoracjom.

Ostrokrzew preferuje jasne, ale nie bezpośrednie światło słoneczne. W mieszkaniu dobrze jest umieścić go w pobliżu okna, które zapewni mu dostateczną ilość światła. Ostrokrzew najlepiej rośnie w chłodniejszych warunkach. Idealna temperatura dla tej rośliny w okresie zimowym to około 10-15°C. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa, roślina może wymagać bardziej intensywnej pielęgnacji. Zimą roślina wymaga umiarkowanego podlewania. Ważne jest, aby ziemia była lekko wilgotna, ale nie przemoczona. Ostrokrzew dobrze radzi sobie w normalnej wilgotności powietrza w pomieszczeniach, ale jeśli powietrze jest bardzo suche (często zimą z powodu ogrzewania), warto zwiększyć wilgotność wokół rośliny, stawiając nawilżacz.