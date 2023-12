Hiacynt w świątecznych aranżacjach. Zobacz proste dekoracje, które robią wrażenie

Do tej pory hiacynty były wykorzystywane w wielkanocnych dekoracjach świątecznych. Jednak ponieważ ta roślina cebulowa rozkwita także zimą, zaczęła z powodzeniem grać rolę także w bożonarodzeniowych aranżacjach. Hiacynt rozkwita po 3-4 tygodniach od zasadzenia cebuli. Ma niesamowity, upojny aromat. Lubi wilgotną glebę i temperaturę ok. 16-20 st. Po przekwitnięciu liści łodygę przytnij, cebulę wykop i przesusz do następnego sezonu.