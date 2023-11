Gwiazda betlejemska, inaczej poinsecja, to obok choinki, najbardziej kojarząca się ze świętami roślina. Pochodzi z Meksyku i Gwatemali. Płatki tego kwiatu symbolizują gwiazdę, która zaprowadziła Mędrców ze Wschodu do Chrystusa, by złożyli mu swe dary. Kolor czerwony to jego krew, która odkupił nasze grzechy.

Gwiazdę betlejemską sprowadził z Meksyku do USA w 1828 roku pierwszy ambsador USA w Meksyku, Joel Roberts Poinsetta. Ku jego czci, w 1836 roku nazwano ją "poinsettia". Ambasador zmarł 12 grudnia 1851 r., a kongres USA w 1952 r. dzień 12 grudnia uczynił Dniem Poinsecji. W tym dniu Amerykanie tradycyjnie obdarowują się poinsecjami. Ponownie gwiazdę betlejemską rozpowszechnił na początku XX wieku w Kalifornii, a później kolejnych stanach USA florysta Paul Ecke. Stamtąd, jak wiele innych trendów amerykańskich, przywędrowała do Europy, a Ecke stał się największym importerem gwiazdy betlejemskiej. Początkowo jako ozdobę stawiano na stole tylko czerwoną poinsecję. Z czasem zaczęto hodować różne odmiany np. białe, różowe, morelowe czy żółte. Można ozdabiać nimi nie tylko stół, ale całe wnętrza, a nawet choinki. Dziś poinsecja często jest głównym elementem stroików. Modnie jest przybrać ją gałązkami, bombkami, szyszkami czy mchem. Zobacz, jak efektownie przystroić gwiazdę betlejemską, by podkręcić w domu świąteczny nastrój, Reklama Doniczkę z gwiazdą betlejemską można włożyć w koszyk. Ziemię zakryć gałązkami choinki czy tui. Udekorować ozdobami świątecznymi i lampkami led. 2. Kwiatek można włożyć także w szklany wazon wypełniony żwirkiem, kolorowym hydrożelem czy bombkami. Reklama 3. Ładnie wygląda także umieszczenie kilku kolorów tej samej rośliny np. w ozdobnej dużej misie czy głębszej paterze. 4. Modne są także drewniane skrzynki, w które wkładamy w rzędzie 3-4 mniejsze doniczki i od góry maskujemy gałązkami i np. szyszkami. 5. Roślina świetnie będzie się też prezentować we wszelkich makutrach czy drewnianych korytkach, stylizowanych na stare czy ludowe. 6. Miniaturowe poinsecje można włożyć w osłonki zrobione z lasek cynamonu czy metalowe wiaderka. Ułożyć na tacy i udekorować mchem i gwiazdkami anyżu. 7. Jako osłonki na doniczki można wykorzystać fajansowe filiżanki. 8. Gwiazdę można posadzić z innymi roślinami jak bluszcz czy mały cyprysik. Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane Zobacz, jakie kwiaty doniczkowe będą idealne na święta

Chcesz, by gwiazda betlejemska pięknie dotrwała do świąt? Najważniejsze zasady

Kaktus Bożego Narodzenia. Czym i jak podlewać grudnik, by pięknie zakwitł? Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję