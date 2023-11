Masz w domu storczyk? Wykorzystaj go jako element świątecznej dekoracji [FOTO]

Storczyk symbolizują piękno i miłość, więc jest to idealny kwiat do świątecznych aranżacji. Zwłaszcza że wiele osób ma taki kwiatek na swoim parapecie. I często akurat w sezonie zimowym jest w pełnym rozkwicie. Przepiękne białe czy różowe kwiaty wystarczy otoczyć mchem, gałązkami choinki, szyszkami, bombkami i innymi świątecznymi bibelotami, by stworzyć oryginalną, bożonarodzeniową dekorację.