Święta Bożego Narodzenia to nie tylko okres prezentów i rodzinnych spotkań, ale również czas, kiedy chcemy, aby nasz dom wyglądał wyjątkowo. Przed świętami bierzemy się za intensywne porządki, a następnie skupiamy się na dekorowaniu. Rośliny doniczkowe odgrywają tu istotną rolę, wprowadzając do wnętrz świąteczny nastrój i dodając im naturalnego piękna. Zobacz, jakie są najmodniejsze rośliny doniczkowe na święta 2023, które nie tylko będą piękną dekoracją, ale również mogą stać się inspiracją na oryginalne prezenty dla bliskich. Bo która z nas nie lubi dostać pięknego kwiatu, zwłaszcza w święta?

Nieśmiertelny Klasyk, czyli gwiazda betlejemska

Gwiazda Betlejemska, inaczej poinsecja, to roślina, która od lat króluje w polskich domach podczas świąt. Jej charakterystyczne czerwone listki idealnie wpisują się w świąteczną kolorystykę. W 2023 kolorem roku we wnętrzach był ciemnoróżowy kolor, zaś jego następcą jest kolor morelowy. Dlatego ozdabiając dom, warto wybrać poinsecję w kolorze różowym czy żółtym lub trudno dostępną - morelową.

Nowoczesny akcent w świątecznym stylu, czyli sukulenty

Sukulenty to trend, który nie słabnie. Te niewymagające rośliny są idealne dla osób, które cenią sobie nowoczesne i minimalistyczne dekoracje. Stanowią doskonały dodatek do roślinnych kompozycji. Wśród sukulentów wyróżnia się kwitnąca kalanchoe. Ze swoimi żywymi barwami i długotrwałym kwitnieniem, staje się coraz popularniejszym wyborem na świąteczne dekoracje. To niewymagająca roślina, która doda koloru i życia każdemu wnętrzu.

Miniaturowe choinki np. cyprysik, świerk czy sosenka

Małe "choineczki" doniczkowe np. cyprysiki lub inne iglaki jak miniaturowy świerk czy sosna górska kosodrzewina to świetna alternatywa dla tradycyjnych, dużych drzewek. Są idealne do mniejszych przestrzeni i łatwe w utrzymaniu. Wystarczy opleść je małymi lampkami led, obok położyć parę bombek i urocza dekoracja gotowa.

Elegancja na świątecznym stole, czyli jej wysokość hortensja

Hortensje to kwiaty, które coraz częściej pojawiają się w świątecznych dekoracjach. Ich bujne kwiatostany mogą być pięknym dodatkiem do świątecznego stołu lub kominka. Do uprawy w doniczkach najlepiej wybierać odmiany o ograniczonym wzroście, jak np. odm. 'Sybilla', czasem sprzedawaną też pod nazwą 'Masja'. Do uprawy w doniczkach polecana jest także hortensja dębolistna (Hydrangea quercifolia). Roślina ta charakteryzuje się dużymi, ozdobnymi liśćmi przypominającymi kształtem liście dębu. Kwitnie na białe kwiaty, które z czasem zmieniają kolor na różowy. Do uprawy w doniczkach zalecane są mniejsze odmiany jak 'Pee Wee' lub 'Sikes Dwarf'.

Czerwone trąbki w świątecznym wnętrzu, czyli zwartnica

Zwartnica, czyli hippeastrum (często mylona z amarylisem) to kolejna roślina, która zachwyca swoimi intensywnie czerwonymi kwiatami. Jest symbolem świątecznej elegancji i doskonale komponuje się z innymi dekoracjami. Kwiaty zwartnicy są dużymi trąbkami, które mogą osiągać średnicę nawet do 20 cm. Zwykle wyrastają na długich, prosto stojących łodygach, zwanymi głąbikami, które mogą osiągać wysokość od 30 do 60 cm. Liście nie są dekoracyjne dlatego warto nieco "gołe" łodyżki zwartnicy przyozdobić gałązkami choinki.

Pomarańczowe jagody, czyli apetyczna choć niejadalna golteria

Golteria (znana również jako Gaultheria) wyróżnia się swoimi jaskrawopomarańczowymi jagodami, które są jednym z jej najbardziej charakterystycznych elementów. Jagody te pojawiają się jesienią i utrzymują się na roślinie przez większość zimy, co doskonale współgra z tradycyjną świąteczną kolorystyką. Golteria posiada zimozielone liście, które zachowują swój kolor przez cały rok. W połączeniu z czerwonymi jagodami tworzy to piękny, świąteczny kontrast. Ta roślina zazwyczaj ma niewielkie rozmiary, co sprawia, że jest idealna do umieszczenia w mniejszych przestrzeniach, na przykład na świątecznych stołach czy parapetach. Niektóre odmiany golterii wydzielają przyjemny, aromatyczny zapach, szczególnie kiedy liście są lekko pocierane. Golteria jest stosunkowo łatwa w uprawie jako roślina doniczkowa. Preferuje chłodniejsze warunki i umiarkowane podlewanie, co czyni ją dobrym wyborem dla domów w okresie zimowym.