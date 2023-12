Zima to trudny czas dla kwiatów doniczkowych. Niskie temperatury, ograniczone światło słoneczne i suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach stanowią nie lada wyzwanie dla większości roślin. Aby pomóc im przetrwać zimowy okres, ważne jest odpowiednie nawożenie, dostosowane do gatunków i zmieniających się warunków.

Jakie potrzeby mają kwiatki doniczkowe zimą?

Zimą rośliny wchodzą w okres spoczynku, co oznacza, że ich zapotrzebowanie na składniki odżywcze jest mniejsze niż w cieplejszych miesiącach. To nie znaczy jednak, że nawożenie jest zbędne. Kluczowe jest dostarczanie odpowiednich składników w ograniczonych ilościach, aby wspierać zdrowy wzrost zimą. Odpowiednia pielęgnacja przygotuje też rośliny do wiosny.

Jaki nawóz wybrać?

Idealne nawozy na zimę to te o zmniejszonej zawartości azotu. Azot pobudza wzrost roślin, a zimą powinny one przejść w stan spoczynku. Natomiast ważne jest ich wzmocnienie. Dlatego zamiast nawozów zawierających azot, wybieraj produkty bogate w fosfor i potas, które wspierają rozwój korzeni i odporność roślin. Nawozy organiczne, jak kompost czy guano, mogą być dobrą alternatywą dla syntetycznych.

Rozważ także użycie domowych środków, jak fusy z kawy czy skorupki jaj, które dostarczają roślinom naturalnych składników odżywczych. Są one przyjazne dla środowiska i często dostępne w każdym domu. Skorupki jaj stosujemy do roślin lubiących podłoże zasadowe, a fusy z kawy - do roślin lubiących kwaśną glebę. Przed dodaniem skorupek do gleby warto je zmielić na drobny proszek, co ułatwi ich rozkład i przyswajanie przez rośliny.

Sproszkowane skorupki jaj mogą być dodawane bezpośrednio do gleby lub wykorzystywane do przygotowania "herbaty" ze skorupek jaj, którą następnie można używać do podlewania roślin. Skorupki jaj pokochają miniaturowe różyczki, rośliny owadożerne, sukulenty takie jak grubosz, sansewieria, kliwia, trzykrotka i kalanchoe.

Fusy z kawy lubią takie gatunki jak grudnik, golteria, fiołek afrykański, maranta, anturium, paprocie, storczyki i zielistka.

Jak nawozić rośliny?

Podczas zimowego nawożenia, mniej znaczy więcej. Nawożenie raz na miesiąc lub nawet rzadziej jest zazwyczaj wystarczające. Ważne, aby robić to w dni, kiedy rośliny otrzymują wystarczająco światła naturalnego, co pozwala im lepiej wykorzystać dostarczone składniki. Najlepiej wybrać słoneczny dzień i zrobić to w samo południe. Nawożenie to tylko część opieki. Zimą rośliny potrzebują mniej wody, ale warto zapewnić im dodatkowe źródła światła, na przykład lampy roślinne. Lampy kupimy już od 30-40 zł. Dzięki nim rośliny będą miały piękne, błyszczące liście.

Tego absolutnie unikaj!

Nie przesadzaj z liczbą i częstotliwością nawożenia. Nadmiar składników odżywczych może szkodzić roślinom tak samo jak ich niedobór. Regularnie sprawdzaj stan roślin i dostosuj nawożenie do ich indywidualnych potrzeb. Jeśli widzisz, że nawozisz roślinę raz w miesiącu i jest osłabiona - zwiększ częstotliwość do dwóch razy. Jeśli widzisz, że po zastosowaniu nawozu zaczęła chorować, zmniejsz jego dawkę o połowę. Regularne obserwowanie roślin pomoże zauważyć wszelkie zmiany w ich kondycji.