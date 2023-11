Zimowe nawożenie roślin doniczkowych. Czy jest potrzebne? Czym nawozić rośliny zimą?

Zima jest dla roślin trudnym i wymagającym okresem. Z powodu krótszych dni mają mniej światła słonecznego. Ilość promieni słonecznych w czasie jesienno-zimowych miesięcy jest niewystarczająca do prawidłowego przebiegu procesu fotosyntezy, który z kolei jest niezbędny do właściwego rozwoju i wzrostu roślin. Ponadto powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach staje się bardziej suche. Istnieje przekonanie, że zima to czas, w którym wiele roślin doniczkowych przechodzi w stan spoczynku i nie pobiera składników pokarmowych. Z tego powodu nie należy ich wówczas nawozić. Czy jest to słuszna teoria? Okazuje się, że jedynie częściowo.

Niektóre rośliny doniczkowe jak np. kaktus, araukaria czy maranta w okresie jesienno-zimowym (od października do lutego) przechodzą całkowicie w stan spoczynku. Jednak kwiaty takie jak m.in. palmy i paprocie jedynie ograniczają do minimum swoje życiowe potrzeby i praktycznie przestają rosnąć. Nie przechodzą jednak w całkowity stan spoczynku i w związku z tym potrzebująnawożenia. Podobnie jak rośliny doniczkowe, dla których zima to szczególnie intensywny okres. Należą do nich te kwiaty, które kwitną właśnie w najchłodniejsze miesiące w roku.

Zimowe nawożenie roślin doniczkowych wymaga użycia odpowiednich środków. Są to nawozy przystosowane do zimowych wymagań roślin. Składają się one przede wszystkim z potrzebnych w tym czasie kwiatom mikroelementów oraz potasu i fosforu. W nawozach tych jest zdecydowanie mniej – w porównaniu z nawozami na okres od wiosny do jesieni – azotu. Pierwiastek ten odpowiada bowiem za szybki przyrost zielonych części roślin. W okresie zimowym, kiedy rośliny są osłabione krótkim dniem i małą ilością światła słonecznego, ich intensywny wzrost nie jest wskazany. Może on bowiem przyczynić się do osłabienia ogólnej kondycji kwiatów.

Kwitnące rośliny doniczkowe. Które kwiaty nawozić zimą?

Nawożenie roślin doniczkowych zimą konieczne jest w przypadku tych gatunków, które wówczas kwitną. Są to przede wszystkim.:

szlumbergera (grudnik),

poinsecja (gwiazda betlejemska),

begonia zimowa,

fiołek afrykański,

azalia doniczkowa,

kamelia,

kalanchoe,

cyklamen,

pierwiosnek kubkowaty.

Rośliny te wymagają zimowego nawożenia, ponieważ kwitnienie jest wymagającym procesem i potrzebują w związku z nim odpowiedniej dawki składników pokarmowych. W ich przypadku warto zastosować nawozy przeznaczone dla roślin kwitnących. Zawierają one dużo fosforu i potasu. Fosfor wspomaga i wydłuża kwitnienie oraz rozwój bryły korzeniowej. Potas natomiast potrzebny jest do rozwoju rośliny i wzmocnienia jej odporności na choroby i niekorzystne czynniki takie jak niskie temperatury i niedobór wody.

Nawożenie roślin doniczkowych zimą. Rośliny o ozdobnych liściach

Nawożenia zimowego potrzebują również te rośliny, które mimo że nie kwitną, nie przechodzą również w typowy stan spoczynku. Należą do nich głównie:

juka,

fikus,

skrzydłokwiat,

dracena,

paproć,

bluszcz,

monstera.

W ich przypadku warto zdecydować się na zimowy nawóz przeznaczony dla roślin o ozdobnych liściach.