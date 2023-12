Gwiazda betlejemska (poinsecja). Co to za roślina?

Gwiazda betlejemska – to inaczej poinsecja, wilczomlecz nadobny lub wilczomlecz piękny. To gatunek rośliny pochodzący z Meksyku i Gwatemali. W naturalnych warunkach poinsecja przybiera formę krzewu lub niskiego drzewa o wysokości od 1 do 3 metrów. W naszym klimacie gwiazda betlejemska jest popularna w wersji doniczkowej jako roślina ozdobna do mieszkań i domów, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia.

Dlaczego gwiazda betlejemska jest kupowana na Boże Narodzenie?

Reklama

Gwiazdabetlejemska jest najchętniej kupowana przed BożymNarodzeniem. A wszystko ze względu na jej wygląd. Bowiem górna część rośliny przypomina gwiazdę. To, co wygląda jak kwiaty poinsecji, to tak naprawdę barwne liście tzw. podsadki (przysadki). Są to liście podkwiatostanowe zebrane w rozetę okalającą małe kwiaty poinsecji. Podsadki nie są zielone jak pozostałe liście. Są one intensywnie czerwone, różowe, białe lub też żółtokremowe. Tworzą rozetę, która wyglądem przypomina GwiazdęBetlejemską - jeden z symboli świątBożegoNarodzenia. GwiazdaBetlejemska według Ewangelii św. Mateusza to zjawisko na niebie lub obiekt astronomiczny, który doprowadził Mędrców ze Wschodu do miejsca narodzin Jezusa w Betlejem.

Reklama

Reklama

Gwiazda betlejemska: Dlaczego zrzuca liście?

Gwiazdabetlejemska jest wrażliwa na niskie temperatury oraz przymrozki. Zazwyczaj powodem zrzucania liści poinsecji jest przemarznięcie albo w transporcie do sklepu, albo też w drodze do naszego domu. Dlatego przed zakupem warto dokładnie obejrzeć roślinę, czy ma ona ładne liście i wygląda na zdrową.Na drogę ze sklepu do domu warto ją zabezpieczyć przed zimnem. Gwiazda betlejemska najlepiej czuje się w temperaturach między 15 a 21 stopni Celsjusza. Nie lubi chłodu ani przeciągów. Dlatego nie powinna stać w pomieszczeniach, gdzie temperatura powietrza spada poniżej 10 stopni.

Gwiazda betlejemska może również zrzucać liście z powodu braku światła. Bowiem lubi ona miejsca dobrze oświetlone. A najlepiej, gdy światło jest rozproszone. Chociaż zimą w naszym klimacie można ją wystawić również na bezpośrednie słońce.

Jeżeli chodzi o podlewanie to gwiazdębetlejemską najlepiej podlewać niewielką ilością odstanej wody. Zbyt mokra ziemia w doniczce może być to kolejna przyczyna zrzucania liści, zwłaszcza podsadków, na których nam na Boże Narodzenie najbardziej zależy.

Nawożenie gwiazdy betlejemskiej. Przepis na domowy nawóz

Gwiazdębetlejemską można nawozić przygotowanym w domu nawozem. W jego skład wchodzą suche drożdże, krowie mleko oraz ciepła woda. Ta mikstura dostarcza poinsecji mikroelementów, które są niezbędne do jej kwitnięcia oraz wzmacnia roślinę.

W jaki sposób przygotować ten nawóz? Otóż wsypujemy do naczynia suszone drożdże. Następnie zalewamy je 200 ml, czyli niepełną szklanką ciepłej wody i pozostawiamy na kilka minut. Na koniec dodajemy 300 ml krowiego mleka. Tak przygotowanym nawozem podlewamy ziemię dookoła gwiazdybetlejemskiej raz na 2 tygodnie.