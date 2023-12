Spathiphyllum, powszechnie znane jako skrzydłokwiat lub skrzydłoliść, jest popularną rośliną domową cenioną za piękne, białe kwiaty i lśniące, zielone liście. Jednakże nieodpowiednia pielęgnacja może doprowadzić do utraty tych pięknych liści i opadania kwiatów. Podpowiadamy, jak tego uniknąć i co robić, gdy skrzydłokwiat zacznie gubić liście.

Skąd pochodzi skrzydłokwiat?

Skrzydłokwiat, jest rośliną z rodziny araceae. Pochodzi z tropikalnych obszarów Ameryki Południowej i Środkowej. Jest ceniona za swoje zdolności oczyszczania powietrza i piękne kwiaty. Ze względu na to, skąd pochodzi, skrzydłokwiat preferuje umiarkowane światło, regularne podlewanie i wysoką wilgotność. Dlatego szukając mu miejsca, gdzie będzie stał, unikaj bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Latem może spowodować to poparzenia liści.

Dlaczego skrzydłokwiat gubi liście?

Główne przyczyny obejmują niewłaściwe podlewanie, niewłaściwe światło, zimne przeciągi, szkodniki i choroby. Niewłaściwa pielęgnacja może prowadzić do żółknięcia, a następnie opadania liści. Żółknięcie liści jest pierwszym objawem, że roślina choruje.

Jak zapewnić odpowiednie światło?

Skrzydłokwiat preferuje średnie do jasnego, rozproszone światło. Jest to roślina leśna pochodząca z tropikalnych obszarów, więc najlepiej rośnie w warunkach zbliżonych do naturalnego, rozproszonego światła lasów deszczowych. Idealne miejsce dla skrzydłokwiatu to okolice okna skierowanego na północ lub wschód, gdzie światło jest jasne, ale nie bezpośrednie. Można również umieścić roślinę w pobliżu okna skierowanego na południe lub zachód, używając zasłon lub firanek do rozproszenia światła.

W miesiącach zimowych naturalne światło może być niewystarczające i roślina zacznie gubić liście. Na szczęście skrzydłokwiat dobrze rośnie przy użyciu światła sztucznego. Lampy roślinne lub świetlówki być skutecznym rozwiązaniem na zimowe miesiące.

Ważne jest też… regularnie obracanie skrzydłokwiatu!, Ten prosty trik zapewni równomierne oświetlenie wszystkich stron rośliny. To pomoże w utrzymaniu równomiernego wzrostu i kształtu i zapobiegnie opadaniu niedoświetlonych liści.

Jeśli roślina została ustawiona w nowym miejscu, a liście zaczynają żółknąć lub brązowieć, może to być także znak, że otrzymuje za dużo światła. Zaobserwuj, czy miejsce, które wybrałaś, ma dużo światła w ciągu dnia, czy wręcz przeciwnie.

Ważna jest też temperatura

Spathiphyllum preferuje ciepłe, stabilne warunki temperaturowe, typowe dla jego naturalnego środowiska tropikalnego. Najlepiej rośnie w temperaturach między 18°C a 27°C. Jest to typowy zakres temperatur, w których większość domów i biur utrzymuje swoje wnętrza. Lekkie obniżenie temperatury w nocy jest akceptowalne i naturalne, ponieważ odzwierciedla to cykl temperaturowy naturalnego środowiska skrzydłokwiatu. Groźne dla niego są spadki temperatur poniżej 15°C. Mogą się przyczynić do zmarznięcia i zgubienia liści.

Skrzydłokwiat nie lubi też przeciągów, zwłaszcza zimnych. Należy unikać umieszczania rośliny w pobliżu nieizolowanych okien lub drzwi, gdzie mogą wystąpić nagłe zmiany temperatury. Zwłaszcza zimą warto odizolować go od zimnej szyby, umieszczając przy niej np. bambusową matę.

Kolejnym zagrożeniem dla tej rośliny są bezpośrednie źródła ciepła (jak grzejniki) lub chłodu (jak klimatyzacja). Mogą one powodować stres rośliny i opadanie jej liści. Podobnie, jak nagłe zmiany temperatury, zarówno w dół, jak i w górę. Rośliny te najlepiej rosną w środowiskach o stabilnej temperaturze.

Jakie podlewanie lubi skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat preferuje umiarkowane podlewanie, które jest kluczowe dla jego zdrowia i pięknego wyglądu. Najlepiej rośnie w wilgotnej, ale nie mokrej glebie. Ziemia powinna lekko przeschnąć między kolejnymi podlewaniami. Zanurzenie palca w glebie do głębokości około 2-3 cm pomoże ocenić, czy roślina potrzebuje wody.

Jednym z najczęstszych problemów, kiedy opadają liście, jest przelanie rośliny. Prowadzi ono do gnicia korzeni. Gdy korzenie gniją, nie są w stanie odpowiednio dostarczać wody i składników odżywczych do reszty rośliny, co powoduje więdnięcie i opadanie liści. Jeśli skrzydłokwiat gubi liście, bo go przelałaś, jedynym sposobem jest przesadzenie go do nowej, suchej ziemi. Ostrożnie wyjmij roślinę z doniczki i delikatnie usunąć zbyt mokrą ziemię z korzeni. Usuń jakiekolwiek czarne lub gnijące korzenie, używając czystych, sterylnych narzędzi. Użyj świeżej, przepuszczalnej ziemi doniczkowej i, jeśli to możliwe, doniczki z dobrym drenażem. Upewnij się, że nowa ziemia nie jest zbyt zbity i pozwala na swobodny przepływ wody. Oszczędnie podlej kwiatek, a następnie wróć do normalnego harmonogramu podlewania.

Podobnie, zbyt długie przesuszenie gleby może spowodować więdnięcie i opadanie liści. Skrzydłokwiat potrzebuje regularnego podlewania, aby ziemia pozostała lekko wilgotna.

Co robić, gdy skrzydłokwiat gubi liście?

Najpierw sprawdź, czy zostały spełnione podane powyżej warunki. Jeśli tak, obejrzyj dokładnie liście. Choroby grzybowe, takie jak plamistość liści czy mączniak prawdziwy, mogą również powodować opadanie liści. Objawy obejmują zazwyczaj plamy na liściach, które z czasem prowadzą do ich więdnięcia i opadania.

Skrzydłokwiat mogą zaatakować także szkodniki takie jak przędziorki, mszyce czy wełnowce, osłabiając roślinę i prowadząc do opadania liści. Charakterystyczne są małe plamki na liściach, pajęczyny lub lepka substancja na powierzchni liści.

Jeszcze kolejną przyczyną może być niewystarczająca ilość składników odżywczych, zwłaszcza azotu, fosforu i potasu, która może prowadzić do żółknięcia i opadania liści.