Grudnik – popularna roślina doniczkowa

Roślina, którą określamy jako grudnik ma wiele różnych nazw. Nazywana jest inaczej m.in.: szlumbergerą, zygokaktusem, raczkiem, epifillum zimowym czy kaktusem Bożego Narodzenia. Jest to rodzaj rośliny z rodziny kaktusowatych. Obejmuje ona 6 gatunków, które występują naturalnie w tropikalnej Ameryce Południowej, a dokładnie w brazylijskich lasach w regionie Rio de Janeiro. W naturze jest ona epifitem i porasta wierzchołki drzew.

Należące do tej rodziny gatunki to popularne rośliny ozdobne, które są znane na naszej półkuli pod zbiorową nazwą kaktus Bożego Narodzenia, kaktus listopadowy lub też kaktus dziękczynienia. Nazwy te to zasługa kwitnienia tej rośliny, która przypada na okres późnej jesieni i zimy, czyli podczas brazylijskiej wiosny i początku lata. Grudnik to popularna dekoracyjna roślina doniczkowa.

Charakterystyczną cechą grudnika są ciemnozielone, mocno spłaszczone łodygi, które są złożone z wielu członów. Roślina ta bowiem nie wytwarza liści. Najbardziej charakterystyczną cechą tej rośliny są jej piękne kwiaty. Ich kolory mogą być różne, począwszy od białych, poprzez różne odcienie różu aż do fioletu i intensywnej czerwieni.

Pielęgnacja grudnika. Gdzie go ustawić? – jak i czym podlewać grudnik, by pięknie kwitł?

Ponieważ grudnik w naturalnych warunkach jest epitetem (czyli rośnie na drzewach), w związku z tym uprawiany w doniczce powinien mieć przewiewne podłoże, aby jego korzenie mogły oddychać. Roślina ta lubi rozproszone światło. Dobrze czuje się postawiona na parapecie okien położonych od zachodu lub wschodu.

Grudnik postawiony w cieniu będzie znacznie słabej kwitł. Natomiast gdy wystawimy go na bezpośrednie działanie mocnego słońca to wówczas jego liście mogą żółknąć. Preferowana temperatura powietrza w okresie jego kwitnienia to 18 do 24 stopni Celsjusza.

Jak podlewać grudnik, by pięknie kwitł?

Jak często podlewać grudnik? Ponieważ jest to roślina z rodziny kaktusowatych, teoretycznie wystarczy podlewać ją raz na 2-3 tygodnie. Jednak częstotliwość podlewania zależy tak naprawdę od warunków panujących w mieszkaniu. Zaleca się podlewanie zawsze wtedy, gdy widzimy, że ziemia jest przesuszona. Najlepiej niewielką ilością wody.

Grudnik jest rośliną, która kwitnie w okresie brazylijskiej wiosny i początku lata. Czyli w naszym klimacie przypada to na miesiące listopad i grudzień. Kiedy zauważamy, że na roślinie zaczynają pojawiać się pierwsze pąki - zazwyczaj ma to miejsce pod koniec października - wówczas rozpoczynamy częściowe podlewanie i nawożenie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aby grudnik ładnie zakwitł, trzeba zapewnić mu okres odpoczynku, trwający od września do października. W tym czasie umieszczamy roślinę w niższej temperaturze wynoszącej około 12-15 stopni, nie nawozimy go oraz podlewamy tylko minimalnie. Dopiero gdy pojawiają się pierwsze pąki, wówczas zaczynamy go podlewać częściej i stosować nawóz. Taki sam okres spoczynku zapewniamy mu po okresie kwitnienia, czyli w lutym lub marcu.

Czym najlepiej podlewać grudnik?

Zaleca się nawożenie grudnika raz w miesiącu, stosując do tego standardowy nawóz do roślin doniczkowych. Możemy również podlewać go przygotowanym przez nas wywarem z banana. Jak podaje serwis Deccoria.pl, do słoika o pojemności 1 litra wrzucamy skórkę z jednego lub dwóch bananów. Następnie zalewamy ciepłą wodą. Całość zakręcamy i odstawiamy słoik w ciemne miejsce na jedną dobę. Następnie odlewamy wywar i rozcieńczamy go wodą w proporcji jeden do jednego. Tak sporządzony roztwór odstawiamy na kolejne 2 dni. Po czym podlewamy nim grudnik co 3-4 tygodnie.