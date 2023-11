Zamiokulkas. Co to za roślina?

Zamiokulkas jest piękną rośliną doniczkową o ciemnozielonych, grubych i błyszczących liściach. Pochodzi z Afryki i należy do rodziny obrazkowatych. W naturze rośnie na sawannach, w cieniu wyższych od siebie roślin. Dzięki temu jest przystosowany do życia w trudnych warunkach. Łatwo więc uprawiać go w domu i nie jest rośliną wymagającą. Może osiągnąć nawet metr wysokości. Jest odporny na brak słońca i wody. Tę ostatnią potrafi gromadzić w liściach i kłączach, co oznacza, że jest sukulentem.

Zamiokulkas. Zasady pielęgnacji, dzięki którym będzie wypuszczał nowe liście

Zamiokulkas nie lubi przeciągów i temperatury powietrza poniżej 15 stopni Celsjusza. Nie przepada również za stanowiskami mocno nasłonecznionymi. Optymalna jest dla niego temperatura pokojowa. Najbardziej lubi średnie nasłonecznienie. Dzięki niemu szybko rośnie, a jego liście zyskują jaśniejszą barwę. Bez problemu będzie rósł również w pomieszczeniach bez okien, takich jak łazienki. Wówczas jednak jego wzrost będzie wolniejszy, a liście przybiorą ciemniejszy kolor. Należy pamiętać również o tym, że zbyt częste podlewanie może zaszkodzić temu kwiatu. Wystarczy podlewać go raz na 1-2 tygodnie.

Najlepiej rośnie w glebie przepuszczalnej, lekkiej i bogatej w składniki odżywcze. Na dnie doniczki warto ułożyć warstwę drenażową, która zapobiegnie przelaniu rośliny. Z powodu przelania zamiokulkas może zacząć gnić. Jedyną pomocą może być wówczas przesadzenie go do nowego podłoża. Natomiast na skutek przeciągów może zacząć gubić liście, a zbyt mocne słońce może doprowadzić do ich poparzenia.

Odpowiednio pielęgnowany zamiokulkas odwdzięczy się nam pięknym wyglądem i nowymi liśćmi.

Czym nawozić zamiokulkasa, żeby wypuszczał nowe liście?

Jeśli chcemy, żeby zamiokulkas wypuszczał nowe liście, powinniśmy pamiętać o jego nawożeniu. Zabieg ten należy wykonywać od wiosny do jesieni z częstotliwością 1-2 razy w miesiącu. Aby wypuścić nowe pędy, roślina potrzebuje przede wszystkim takich składników odżywczych jak potas, azot i fosfor, które odpowiadają za jej wzrost. W sklepach ogrodniczych dostępny jest szeroki wybór nawozów. Bez problemu jednak nawóz taki możemy wykonać samodzielnie w domu z naturalnych składników, które mamy pod ręką. Wystarczy żelatyna, skórka z banana, napar z pokrzywy lub woda z akwarium.

Żelatyna

W szklance gorącej – jednak nie wrzącej – wody trzeba rozpuścić i dokładnie wymieszać łyżeczkę żelatyny. Po wystygnięciu do tak przygotowanej mikstury należy dodać jeszcze trzy szklanki wody w temperaturze pokojowej. Gotowym nawozem można podlewać zamiokulkasa. Żelatyna zawiera dużo cennego dla tej rośliny azotu.

Skórka z banana

Skórkę z banana należy zalać litrem wody i pozostawić na kilkanaście godzin. Następnie skórkę wystarczy wyrzucić, a wodę wykorzystać do podlania zamiokulkasa, żeby wypuszczał nowe liście. Skórka z banana bogata jest w przede wszystkim w fosfor.

Napar z pokrzywy

Do przygotowania tego nawozu można wykorzystać torebkę herbaty z suszoną pokrzywą. Wystarczy zalać ją szklanką wrzącej wody, ostudzić i podlać nią roślinę. Pokrzywa, podobnie jak żelatyna, bogata jest w azot, ale również w fosfor i potas.

Woda z akwarium

Ten rodzaj nawozu mogą zastosować wszyscy posiadacze akwarium. Wystarczy wodą z akwarium, która w swoim składzie zawiera azot i fosfor, podlać zamiokulkasa.