Dlaczego szyby w domu parują?

Para na szybach to z pewnością spore utrapienie dla mieszkańców: zmniejsza widoczność i wymaga częstego wycierania okien. Skąd jednak w ogóle bierze się ten problem? Najczęściej jest on związany po prostu z wysoką wilgotnością powietrza w pomieszczeniach. Może to wynikać z nieprawidłowej wentylacji. Czasem wystarczy sprawdzić ją samodzielnie. Kiedy indziej potrzebna będzie pomoc fachowca. Innymi powodami mogą być konsekwencje związane z remontem lub fakt, że budynek powstał niedawno. Niewłaściwe zaizolowanie ściany także mają swój wpływ na parowanie szyb.

Skutki wilgoci na szybach

Choć sam problem jest zjawiskiem naturalnym, to może utrudniać codzienne funkcjonowanie. Nadmiar skraplającej się pary potrafi bowiem prowadzić do powstawania nieestetycznych zacieków, a nawet utraty pełnej przejrzystości szyb. Wilgoć sprzyja również powstawaniu grzybów, ponadto jest przyczyną wielu różnych chorób, w szczególności związanych z drogami oddechowymi.

Jak uniknąć parowania szyb w mieszkaniu?

Istnieje wiele sposobów, aby skutecznie pozbyć się tego kłopotu. Najważniejsze jest poznanie przyczyny samego zjawiska, co pozwala podjąć odpowiednie działania. Pamiętaj także, że podejście do sprawy powinno różnić się w zależności od tego, po której stronie okna pojawiła się para.

Jeśli występuje ona od zewnątrz, może to wynikać z różnicy temperatur domu i poza nim – jest to zatem zjawisko zupełnie naturalne. Gorzej, jeśli zauważasz, że para znajduje się między szybami. Zazwyczaj świadczy to o rozszczelnieniu samego okna i niestety może nawet oznaczać potrzebę jego wymiany.

Najczęściej jednak mamy do czynienia z przypadkiem, kiedy wilgoć pojawia się od wewnątrz. Poniżej podajemy kilka najpopularniejszych sposobów na uniknięcie takiej sytuacji.

Poprawa wentylacji

Często problemem jest nieodpowiednia wentylacja. W okresie wiosenno-letnim zazwyczaj wystarczy otwierać okna, jednak poza tym sezonem para na szybach potrafi być co najmniej uciążliwa. W pierwszej kolejności należy więc sprawdzić, czy wszystkie elementy wentylacji w mieszkaniu są w pełni sprawne i czy kanały wywiewne działają prawidłowo. Instalacja grzejnika pod oknem również może pomóc w poprawie odprowadzania wilgoci.

Kontrola wilgotności

Przy ryzyku wysokiej wilgotności powietrza warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczeń, zwłaszcza po gotowaniu lub kąpieli. Jeśli to nie wystarczy, dobrze jest także zastosować pochłaniacze wilgoci i osuszacze powietrza, które skutecznie pomogą w redukcji wilgotności w małych oraz średnich pomieszczeniach.

Poprawa izolacji

Jeśli parowanie szyb wynika z nieszczelności okna lub jego wad konstrukcyjnych, trzeba rozważyć poprawę izolacji lub wymianę całego okna. Drewniane skrzydła można uszczelnić, a okna PCV sprawdzić pod kątem zużycia uszczelek, które z czasem mogą pęknąć – wtedy trzeba je zastąpić nowymi.

Nawiewniki okienne

Nawiewniki to podłużne urządzenia, które montuje się zazwyczaj u góry okna. Ich zadaniem jest kontrolowane odprowadzanie powietrza z zewnątrz do wewnątrz mieszkania. Na rynku dostępne są głównie nawiewniki ciśnieniowe, których działanie zależy od różnicy ciśnień, a także higrosterowane, w których przepływ powietrza sterowany jest poziomem wilgotności w pomieszczeniu. Część nawiewników można kontrolować ręcznie i samemu ustawiać położenie przesłony.

Wybór odpowiednich okien

Jeśli planujesz zakup lub wymianę okien, warto już teraz pomyśleć o ich zakupie pod kątem nie tylko samej szczelności, ale bardziej nowoczesnych rozwiązań. Przykładem może być specjalna powłoka antyroszeniowa, która redukuje skraplanie pary. Pokryte nią powierzchnie są zabezpieczone przed wilgocią, a do tego charakteryzują się większą przejrzystością. Do pomieszczeń wpada też więcej światła. Jeśli jednak taka opcja nie mieści się w naszym budżecie, można także użyć specjalnych preparatów lub impregnatów, które imitują wspomniany efekt.

Dobre praktyki w twoim domu

Poza konkretnymi rozwiązaniami dobrze jest też wyrobić sobie przynajmniej kilka nawyków, które zaoszczędzą ci problemów z wilgocią w domu. Po pierwsze zwracaj uwagę na temperaturę, która panuje w mieszkaniu: powinna być ona stała i wynosić około 20 stopni Celsjusza. Ponadto pamiętaj o włączaniu okapu podczas gotowania czy rozstawianiu (o ile to możliwe) prania na zewnątrz. Są to proste czynności, które nie wymagają wiele wysiłku, natomiast mogą skutecznie pomóc w walce z problemem nadmiernej wilgoci.