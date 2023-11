Aspiryna i salicylany a rośliny doniczkowe

Aspiryna jest popularnym lekiem stosowanym podczas przeziębienia, gorączki i bóli różnego pochodzenia. Ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Znaleźć można ją niemal w każdym domu. Aspiryna może jednak pomóc również w uprawie i pielęgnacji roślin doniczkowych.

Aspiryna jest potoczną nazwą kwasu acetylosalicylowego, który jest acetylową pochodną kwasu salicylowego. Natomiast organiczne związki będące estrami kwasu salicylowego zwane salicylanami są substancjami naturalnie wytwarzanymi przez rośliny w niewielkich ilościach i zazwyczaj w odpowiedzi na czynniki stresujące. Ich stężenie jest zależne od konkretnej rośliny.

Aspiryna do kwiatów i jej działanie

Wspomniane wyżej wytwarzanie przez rośliny salicylanów świadczy o tym, że są one im potrzebne. Aspiryna do kwiatów doniczkowych może więc sprawdzić się w kilku przypadkach.

Kwas acetylosalicylowy zawarty w tych popularnych tabletkach wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój roślin doniczkowych oraz chroni je przed chorobami. Wpływa on bowiem na proces fotosyntezy i poprawia wchłanianie składników odżywczych i wody przez kwiaty, a także stymuluje wzrost ich korzeni. W związku z tym zastosowanie aspiryny do roślin doniczkowych wspiera ich rozwój, wzmacnia je i zwiększa ich odporność na choroby i szkodniki oraz czynniki wywołujące stres. Dzięki aspirynie rośliny lepiej znoszą niekorzystne warunki, w których czasami muszą się rozwijać, takie jak wysoka lub niska temperatura, susza czy toksyny obecne w glebie. Aspiryna pomaga również pozbyć się pleśni z doniczki.

Aspiryna do kwiatów. Trzy zastosowania

Dzięki zastosowaniu aspiryny do kwiatów, można często uniknąć agresywnych i czasami niebezpiecznych środków chemicznych stosowanych w uprawie roślin. Ten popularny lek można w pielęgnacji roślin stosować na 3 podstawowe sposoby.

W przypadku stosowania aspiryny do kwiatów koniecznie trzeba obserwować ich reakcję na ten preparat. Należy zwracać uwagę, czy nie są zbyt wrażliwe na jego działanie i w związku z tym, czy nie pojawiają się na nich plamy lub przebarwienia. W przypadku zauważenia takich zmian, warto zmniejszyć stężenie preparatu i do jego przygotowania zastosować mniejszą dawkę leku. W niektórych przypadkach okazuje się jednak, że najlepiej zaprzestać stosowania tego typu środka.

Ukorzeniacz do sadzonek

Wystarczy w szklance letniej wody rozpuścić tabletkę aspiryny, a następnie w tak przygotowanym roztworze umieścić sadzonki roślin. Ten sposób sprawi, że rośliny szybciej wypuszczą korzenie oraz będą silniejsze i bardziej odporne na choroby czy szkodniki.

Odżywka do kwiatów

W tym przypadku tabletkę aspiryny trzeba rozpuścić w litrze letniej wody, a następnie używać tego preparatu do podlewania kwiatów. Należy jednak pamiętać, aby nie używać go zbyt często, ponieważ nadmiar kwasu salicylowego może negatywnie wpłynąć na rośliny. Wówczas na ich pędach i liściach pojawią się nieestetyczne plamy i przebarwienia. Odżywkę z aspiryny do kwiatów najlepiej stosować raz na 2 miesiące. Dzięki niej rośliny będą szybciej rosły i piękniej kwitły. Wszystko dzięki temu, że poprawi się ich kondycja i będą bardziej odporne trudne warunki oraz na choroby i szkodniki.

Oprysk

Aspirynę do kwiatów można stosować także w formie oprysku. Aby go przygotować, wystarczy jedną tabletkę rozpuścić w litrze wody i całość przelać do pojemnika z rozpylaczem. Tego preparatu – podobnie jak odżywki – nie można stosować zbyt często. Wystarczy spryskać nim kwiaty raz na 2-3 miesiące. Taki oprysk pobudzi do wzrostu korzenie oraz zapobiegnie pojawieniu się chorób i szkodników. Opryski z aspiryny najlepiej wykonywać wczesnym rankiem lub wówczas, kiedy na rośliny nie padają bezpośrednio promienie słoneczne. W przeciwnym wypadku może dojść do poparzenia ich liści.