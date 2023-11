Storczyki - piękne i wymagające kwiaty

Storczyki to barwne i delikatne kwiaty, które są ozdobą każdego wnętrza. Aby jednak mogły cieszyć nasze oczy, musimy odpowiednio o nie dbać. Są bowiem roślinami wymagającymi i kapryśnymi. Najlepiej rosną w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Wszak ich naturalnym środowiskiem są wilgotne lasy tropikalne. Ponadto preferują miejsca o niezbyt intensywnym nasłonecznieniu. Podlewania wymagają raz na około 7-10 dni.

Storczyki w swoim naturalnym środowisku składniki potrzebne do rozwoju czerpią z natury. Do prawidłowego funkcjonowania, wzrostu i kwitnienia najbardziej potrzebują potasu, fosforu, azotu, magnezu i wapnia. To dzięki nim prawidłowo się rozwijają oraz pięknie i długo kwitną.

W naszych domach to na nas spoczywa odpowiedzialność za dostarczenie roślinom odpowiednich składników odżywczych. W związku z tym musimy je odpowiednio nawozić. Najlepiej robić to od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zimą natomiast powinniśmy powstrzymać się od tej czynności. To dla roślin czas, w którym znacznie zmniejsza się intensywność fotosyntezy. W związku z tym nie są one w stanie wykorzystać dostarczanych im za pośrednictwem nawozów składników odżywczych.

Domowy nawóz do storczyka. Tani i skuteczny

Storczyki, aby intensywnie zakwitły, potrzebują odpowiednich składników odżywczych. Te zapewnimy im dzięki odpowiedniemu nawożeniu. W sklepach ogrodniczych znajdziemy wiele specjalistycznych preparatów, które pomogą nam zadbać o kwiaty. Nie musimy jednak wydawać na nie pieniędzy. Taki sam efekt uzyskamy bowiem dzięki naturalnym domowym nawozom do storczyków.

Domowy nawóz do storczyka odżywi te kwiaty i sprawi, że będą kwitły wyjątkowo pięknie. Dostarczy potrzebnych składników odżywczych, dzięki którym pojawią się nowe pąki kwiatowe. Nawozy takie z łatwością przygotujemy samodzielnie ze składników dostępnych pod ręką. Jeśli chcemy, aby nasze storczyki wyjątkowo pięknie i długo kwitły, musimy przygotować takie mieszanki, które będą bogate przede wszystkim w potas, fosfor i azot. Potas przedłuży kwitnienie, fosfor sprawi, że pojawi się dużo nowych pąków kwiatowych, a azot zadba o liście i ich intensywny, zielony kolor.

Odpowiednio przygotowany domowy nawóz do storczyka może sprawić, że kwiat zakwitnie nawet więcej niż raz w roku. Do wyboru mamy kilka domowych nawozów do storczyka. Przyjrzyjmy się im dokładnie.

Domowy nawóz do storczyka ze skórek od bananów

Jednym z najpopularniejszych domowych nawozów do storczyka jest ten przygotowany ze skórek od bananów. Są one bogate w potas, fosfor i wapń. Istnieją dwa podstawowe sposoby przygotowania domowego nawozu do storczyka ze skórek od bananów.

Pierwszy z nich polega na wysuszeniu skórek. W tym celu umieszczamy je na ok. 20 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 100 stopni Celsjusza. Następnie rozdrabniamy np. za pomocą blendera. Łyżeczkę tak przygotowanego proszku raz w miesiącu wsypujemy do doniczki ze storczykiem. Taką samą ilość możemy też wsypać do wody i podlać nią roślinę. Skórki od banana możemy oczywiście również wysuszyć na słońcu, jednak proces ten będzie trwał znacznie dłużej.

W drugim ze sposobów przygotowania domowego nawozu do storczyka, musimy umieścić kilka skórek od bananów w słoiku, zalać je wodą i odczekać kilka dni. Tak powstałą miksturą powinniśmy podlewać kwiaty.

Ryż - w trosce o piękno storczyków

W przygotowaniu domowego nawozu do storczyków sprawdzi się również ryż. Wystarczy, że wsypiemy do miski 5 łyżek ryżu, wlejemy do nich 500 ml letniej wody i odstawimy na godzinę. Po tym czasie musimy odcedzić ryż, a pozostałą wodę możemy – raz na dwa tygodnie – wykorzystać do podlewania storczyków. Jest ona – podobnie jak nawóz ze skórek od bananów – bogata w składniki mineralne potrzebne kwiatom do prawidłowego wzrostu i kwitnienia.

Czosnek i domowy nawóz do storczyka

Storczyki możemy nawozić także za pomocą czosnku. Podobnie jak w przypadku skórek od bananów – mamy do wyboru dwie metody. Pierwsza z nich polega na wsypaniu raz w miesiącu do doniczki ze storczykiem łyżeczki suszonego czosnku bez dodatku soli i innych przypraw. Możemy również przygotować wodę do podlewania na bazie czosnku. Wystarczy, że trzy ząbki czosnku zagotujemy w litrze wody, którą następnie przecedzimy. Tak przygotowaną wodą możemy od czasu do czasu podlewać storczyki.