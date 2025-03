Imieniny Bożeny obchodzimy 13 marca. W 2025 roku wypada to w czwartek. To okazja, by złożyć życzenia imieninowe wszystkim znajomym Bożenom. Przygotowaliśmy najlepsze życzenia i wierszyki na imieniny Bożeny. Są gotowe do pobrania i wysłania SMS-em lub na Facebooku.