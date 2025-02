Imię Marzanna. Kojarzy się wiosną

Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, przed którą stroją rodzice oczekujący na powiększenie rodziny. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji w 2024 roku w Polsce najchętniej były wybierane imiona tradycyjne. Najpopularniejszymi imionami dziewczęcymi były kolejno: Maja, Zofia i Zuzanna, a tuż za nimi Hanna i Laura.

Rodzice, którzy cenią sobie bardziej oryginalne imiona, nierzadko sięgają do historii i kultury. Jednym z imion, po które sięgają jest Marzanna. Dane z rejestru PESEL pokazują, że na początku 2024 roku imię Marzanna nosiło 12 tys. 330 kobiet w Polsce.

Marzanna - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Marzanna prawdopodobnie wywodzi się z przekształcenia imienia Marianna. Druga teoria mówi o tym, że ma ono swoje źródło w praindoeuropejskim rdzenia mar- lub mor-, które oznaczało tyle co "śmierć".

W Polsce imię Marzanna jest kojarzone głównie ze zwyczajem topienia słomianej kukły, który ma obrazować zakończenie zimy i rozpoczęcie wiosny. W mitologii słowiańskiej Marzanna była boginią zimy, śmierci i odrodzenia. Śmierć Marzanny, której symbolem jest jej topienie, było rytuałem przeistoczenia z zimowego letargu do nowego początku życia, czyli wiosny.

Marzanna to osoba romantyczna i sentymentalna, która ma głęboki wgląd w swoje życie wewnętrzne. Ważne dla niej wartości to mistycyzm, intuicja, wiara, natura i wyobraźnia. Mimo pozornie delikatnej konstrukcji psychicznej, Marzanna jest osobą, która potrafi myśleć logicznie, wyciągać trafne wnioski i podejmować dobre decyzje. Dziewczynka o imieniu Marzanna bywa wycofana i nieśmiała, jednak wraz z upływem lat i zbieraniem doświadczeń, zyskuje niezwykłą mądrość życiową, nie tracąc przy tym intuicyjnego podejścia do życia.

Marzanna - imieniny

Imieniny Marzanny przypadają 21 marca oraz 2 czerwca.