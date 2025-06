Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski o godzinie 8:31 czasu polskiego wystartował w kosmos rakietą SpaceX Falcon 9 w ramach misji Ax-4. Choć to on skupia na sobie uwagę mediów, równie interesującą postacią jest jego żona Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka i aktywistka z bogatym doświadczeniem międzynarodowym. Para od lat działa w różnych, choć równie wymagających obszarach - on w nauce i technologii, ona w polityce i pomocy humanitarnej.