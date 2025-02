Imię Koralina. Nosi je tylko 10 kobiet w Polsce

Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, przez którą stoją wszyscy rodzice oczekujących na powiększenie rodziny. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji w 2024 roku w Polsce najchętniej były wybierane imiona tradycyjne. W czołówce najchętniej wybieranych imion dla dziewczynek znalazły się kolejno: Maja, Zofia i Zuzanna, a tuż za nimi Hanna i Laura.

Tradycyjne imiona żeńskie cieszą się ogromną popularnością, jednak niektórzy rodzice wolą, by ich dziecko nosiło bardziej oryginalne imię. W ministerialnych danych można odnaleźć prawdziwe perełki. Wśród nich jest imię Koralina (nie Karolina!), które nosi obecnie zaledwie 10 Polek. Imię brzmi znajomo? Niewątpliwie, bo jest podobne do chętnie nadawanego imienia Karolina. Z pewnością znają je również wielbiciele filmu „Koralina i tajemnicze drzwi”, zrealizowanego na podstawie książki Neila Gaimana „Koralina”. Niewykluczone, że niektórzy rodzice właśnie stąd czerpali inspirację.

Koralina - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Koralina wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co "morska perła" lub "perła oceanu". Symbolizuje harmonię, szczęście i piękno, a także wyjątkowość osoby, która je nosi. Nawiązuje do natury, a osoba, która je nosi jest postrzegana jako delikatna, wrażliwa, subtelna i pełna wdzięku. Częściej w życiu kieruje się intuicją i emocjami, rzadziej - rozumem. Jego anglojęzyczna wersja to Coraline. Imię Koralina, choć w Polsce rzadkie, jest doskonale znane i lubiane we Francji.