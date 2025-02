Tłusty czwartek 2025 wypada 27 lutego. Wielbiciele pączki i faworków w tym roku wyjątkowo długo muszą na niego poczekać. Ulubione święto łasuchów to nie tylko okazja do zjedzenia ulubionych słodkości, ale także dzień, z którym wiąże się pewien rytuał. Dlaczego warto zjeść przynajmniej jednego pączka w tłusty czwartek? I co się stanie, jeśli go nie zjesz?