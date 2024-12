Kobieta o imieniu Teresa jest pewna siebie, zaradna i zdeterminowana do osiągania celów. To imię było bardzo popularne w czasach PRL-u, lecz obecnie odchodzi w zapomnienie. W 2023 roku w Polsce nadano je jedynie 93 dziewczynkom. A szkoda! Teresa to piękne kobiece imię, które niesie ze sobą wyjątkowe znaczenie.