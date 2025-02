Oryginalne imię męskie. Zefiryn

W Polsce największą popularnością cieszą tradycyjne imiona męskie. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji za 2024 rok w czołówce najchętniej wybieranych znalazły się kolejno: Nikodem, Antoni, Jan, Aleksander i Leon. Oznacza to, że w ostatnich latach utrzymuje się tendencja, by nadawać dzieciom klasyczne i ponadczasowe imiona. Jednak nie wszyscy rodzice są tak zachowawczy. Niektórzy wolą, by ich dziecko nosiło oryginalne imię.

Takim imieniem jest Zefiryn, które nosi niespełna 50 Polaków. W 2024 roku otrzymało je jedynie dwóch chłopców. To pierwszy rok, kiedy nadano to imię w Polsce od wielu lat.

Imię Zefiryn - znaczenie i pochodzenie

Co oznacza imię Zefiryn? To oryginalne i piękne męskie imię pochodzi z mitologii greckiej. Prawdopodobnie powstało jako przekształcenie imienia Zefir, do którego dodano sufiksu -inus. Imię Zefir nosił grecki bóg zachodniego wiatru. Zadrobienia od imienia Zefiryn to np. Zefirynek, Zefirynuś. Imię ma odpowiedniki w wielu językach świata np. Zéphirin w języku francuskim, czy Zefirino w języku włoskim. Zefiryn obchodzi imieniny 26 sierpnia i 20 grudnia.