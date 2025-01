Najrzadsze żeńskie imię w Polsce. Nelosława

Najrzadsze żeńskie imię w Polsce to Nelosława. Jest tylko jedna kobieta w Polsce, która je nosi. Przyszła na świat w 1971 roku w Rawie Mazowieckiej (woj. łódzkie). Od tej pory nikt innych nie nazwał tak córki. Imię jest na tyle wyjątkowe i oryginalne, że - na prośbę kobiety, która je nosi - wypowiedziała się na jego temat Rada Języka Polskiego.

Uprzejmie proszę o informacje dotyczące mojego imienia, gdyż nie ma go w żadnym wykazie imion. Do dnia dzisiejszego moje imię wywołuje zdziwienie i zainteresowanie, a wszelkiego rodzaju urzędy i instytucje państwowe przekręcają je na setki najróżniejszych sposobów. Z informacji, jakie udało mi się uzyskać, jestem podobnież jedyną kobietą w Polsce, która nosi imię: NELOSŁAWA, ale wydaje mi się to wręcz niemożliwe. Nie ukrywam, że jest to dla mnie do dnia dzisiejszego nierozwikłana zagadka (urodziłam się w 1971 roku w Rawie Mazowieckiej) - napisała do Rady Języka Polskiego jedyna Polka o tym imieniu.

Reklama

Nelosława - pochodzenie imienia

Reklama

Odpowiedzi na pytanie udzieliła prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, która przyznała, że imię Nelosława jest ta rzadkie, że nie występuje nawet w słownikach języka polskiego. Imię prawdopodobnie wywodzi się od słów "nela", oznaczającego "marzenie" oraz "sława". Może mieć związek z Nel, bohaterką powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy". - Imię Nelosława należy do wyjątkowych (jeden raz, do roku 1995, nadane w Polsce), dlatego nie jest objaśnione w żadnym słowniku. Utworzono je na wzór dwuczłonowych imion słowiańskich: Dobrosława, Miłosława, Władysława itp., późniejsze Kwietosława. Drugi człon imion złożonych (dwuczłonowych) „-sław (-sława)” był najczęściej używany do tworzenia tzw. imion życzących. W związku z częstością użycia zaczął być odczuwany jako przyrostek i zaczęto tworzyć imiona powstałe z połączenia jakiegoś imienia i tej właśnie cząstki, np. już w staropolszczyźnie – Janisław (od imienia Jan). Imię Nelosława jest utworzone według tego wzoru, od imienia Nela: Nel(o) + -sław, gdzie „-o” jest łącznikiem. Nadający imię chciał może połączyć tradycję (imię dwuczłonowe + „-sława”) ze współczesnością. Pierwszy człon imienia – Nela to prawdopodobnie skrócenie od Petronela lub Kornelia. Może pochodzić też od imienia Nel nadawanego w XX wieku dość często w Polsce (Nel – bohaterka powieści Sienkiewicza „W pustyni i puszczy”) - czytamy w wyjaśnieniu.