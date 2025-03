Najstarsza fryzjerka na świecie. Shitsui Hakoishi

Shitsui Hakoishi została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsza fryzjerka na świecie. Pochodząca z Japonii kobieta ma 108 lat i nadal jest aktywna zawodowo. Prowadzi salon fryzjerki w Tochigi niedaleko Tokio, w którym regularnie strzyże klientów.

Najstarsza fryzjerka na świecie korzysta z mało już popularnych narzędzi fryzjerskich, jak np. przedwojenne nożyczki do strzyżenia. Egzamin fryzjerski zdała w wieku 18 lat. Było to w 1934 roku. Od tamtej pory pracuje jako fryzjerka, a klienci cenią jej technikę pracy, profesjonalizm i pogodne usposobienie.

Najstarsza fryzjerka świata. Trafiła do do Księgi Rekordów Guinnessa

Najstarsza fryzjerka świata, Shitsui Hakoishi, trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa, a jej tytuł potwierdziła organizacja LongeviQuest. Japonka urodziła się 10 listopada 1916 roku w czasie I wojny światowej. Jej rodzice byli rolnikami, lecz ona sama jako nastolatka podjęła decyzję, że chce zostać fryzjerką. Już jako 14 latka wyruszyła samodzielnie do Tokio, by zacząć uczyć się zawodu fryzjerki.

Fryzjerstwo jest pasją Shitsui Hakoishi od dekad. I choć ona sama obecnie spędza większość dnia w domu opieki, to nadal - na życzenie klientów - przychodzi do salonu i wykonuje strzyżenia. W rozmowach z mediami zapewnia, że zamierza kontynuować pracę tak długo, jak będzie to możliwe. Zapytana o sekret długowieczności w rozmowie z magazynem "Tennen-Seikatsu" przyznała, że w życiu kieruje się trzema zasadami, które wpoiła jej matka: nie zazdrościć, unikać konfliktów i nie chować urazy.