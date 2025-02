Imię Zwnisława. Nosi je tylko 10 kobiet w Polsce

Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, która powinna być starannie przemyślana przez rodziców malucha. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji w 2024 roku w Polsce najchętniej były wybierane imiona tradycyjne. Najpopularniejszymi imionami dziewczęcymi były kolejno: Maja, Zofia i Zuzanna, a tuż za nimi Hanna i Laura.

Z przytoczonych danych wynika, że tradycyjne imiona żeńskie cieszą się ogromną popularnością. Oprócz tych najchętniej wybieranych, w ministerialnych danych można odnaleźć prawdziwe perełki. Serwis zloteprzeboje.pl przeanalizował zestawienie i wskazał imię, które noszą obecnie tylko dwie Polki. Już wkrótce może ono zupełnie odejść w zapomnienie. Mowa o imieniu Zwnisława, która kilka wieków temu cieszyło się ogromną popularnością.

Zwnisława - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Zwnisława to staropolskie imię, które wywodzi od męskiego imienia Zwnisław. Składa się z członów Zwni-, który znaczył tyle co „brzmieć, dźwięczeć” oraz -sława, czyli "znana, sławna". Zatem imię Zwisława oznacza tyle co "dźwięczna", "sławna". Oznaczało osobę, która przynosi chwałę, jest ceniona w społeczeństwie.

Choć obecnie mało popularne, to dawniej było dobrze znane. Historyczne dane mówią o dwóch znanych osobistościach, które nosiły imię Znisława. Były to: pomorska księżniczka Zwinisława z Sobiesławiców oraz księżniczka kijowska Zwinisława Wsiewołodowna, żona księcia śląskiego Bolesława I Wysokiego.

Imię Zwnisława jest na tyle rzadkie, że świętuje imieniny zaledwie raz w roku: 10 marca.