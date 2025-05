Zamiokulkas to roślina, które nie jest zbyt wymagająca i dlatego bardzo często zdobi nasze domy i mieszkania a nawet biura. Ta roślina doniczkowa nie tylko cieszy oko, ale też oczyszcza powietrze.

Zamiokulkas charakteryzuje się ciemnozielonymi, mięsistymi i lśniącymi liśćmi. Choć to roślina łatwa w obsłudze, zdarza się, że nie wypuszcza nowych pędów a jej liście żółkną. Te drugie mogą oznaczać, że brakuje jej odżywczych substancji lub światła słonecznego.

Domowa odżywka do zamiokulkasa. Poszatkuj te liście iz alej wodą

Jeśli tak się dzieje warto przestawić ją w miejsce, gdzie jest więcej światła a jej ziemię odpowiednio odżywić. Najlepsza będzie do tego sprawdzona, domowa odżywka. Można ją przygotować z pokrzywy. Jak ją zrobić?

Kilka garści świeżej pokrzywy , która teraz jest łatwo dostępna, trzeba pokroić w niewielkie kawałki i zalać gorącą wodą. Tak przygotowany napar należy odstawić na kilka dni.

Odstaną domową odżywkę do zamiokulkasa można przed podlaniem roślin rozcieńczyć wodą. Tak przygotowaną należy podlewać roślinę raz na dwa tygodnie.

Ta domowa odżywka do zamiokulkasa jest najlepsza. Co zawiera?

Ta domowa odżywka do zamiokulkasa sprawi, że będzie on miał zielone i lśniące liście. Naturalny nawóz z pokrzywy to również źródło wielu witamin oraz minerałów. Zawarta w niej duża ilość takich składników odżywczych jak:

potas

żelazo

wapń

krzem

cynk

To właśnie te substancje sprawiają, że zamiokulkas rośnie, jego liście są zielona a on wypuszcza nowe pędy.

Zielone liście, nowe pędy. Jak pielęgnować zamiokulkasa?

Jak często powinien być podlewany zamiokulkas? Z racji tego, że magazynuje wodę w bulwach, lepiej go nie przelewać a czasem wręcz przesuszyć. Najlepiej podlewać go, gdy ziemia w doniczce jest sucha. Zimą podlewanie zamiokulkasa lepiej ograniczyć do minimum. Dobrze jest też przecierać mu liście z kurzu. To sprawi, że zamiokulkas lepiej będzie produkował tlen.