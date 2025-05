Storczyki to kwiaty, które biją rekordy popularności. Często wręczane z okazji urodzin czy imienin a także kupowane, by dekorowały nasze mieszkania. Choć to kwiaty, które cieszą oko, bywa, że szybko usychają. Co zrobić, by tak się nie działo?

Nalej do szklanki i podlej storczyka. Co zrobić, by obsypał się kwiatami?

Jeden z najważniejszych elementów dbania o storczyki to ich odpowiednie nawożenie. Trzeba to jednak robić z głową, bo storczyk to roślina bardzo wrażliwa i nadmiernym odżywianiem można jej zaszkodzić a nie pomóc.

To może bardzo źle wpłynąć właśnie na jej kwitnienie. Kiedy najlepiej nawozić storczyki? Okazuje się, że odpowiednia do tego pora to:

wiosna

lato

To właśnie ten czas, gdy roślina potrzebuje wielu składników odżywczych. Lepiej jednak nawozić storczyka rzadziej niż częściej, bo za duża dawka nawozu psuje jego korzenie i doprowadza do zbytniego zasolenia podłoża.

Jak nawozić storczyka, by obsypał się kwiatami? Domowa odżywka

Czym i jak nawozić storczyki, by obsypywały się kwiatami? Jest na to prosty sposób. To domowa odżywka do storczyków. Wystarczy wlać ten płyn do szklanki i podlać nim kwiaty w doniczkach. Dzięki temu specyfikowi będą pięknie kwitły i obsypią się kwiatami.

Domowy nawóz do storczyków. Sprawi, że obsypią się kwiatami

Ten domowy nawóz, który sprawi, że storczyki zakwitną jest dosyć prosty do przygotowania. Potrzebne do niego składniki to skórka banana oraz woda. Skórka tego owocu jest bogata w takie składniki jak:

potas - wspiera kwitnienie i wzmacnia odporność rośliny

fosfor - buduje korzenie i odpowiada za prawidłowy wzrost

magnez - to dzięki niemu roślina rozwija prawidłowo

Jak przygotować nawóz do storczyka ze skórek banana?

Najpierw trzeba pokroić skórkę banana na małe kawałki.

Umieścić ją najlepiej w słoiku.

Zalać skórkę 500 ml przegotowanej, ostudzonej wody.

Odstawić na 1-2 tygodnie w chłodne, ciemne miejsce. Mieszać co kilka dni.

Przecedzić przez sitko albo gazę.

Tak przygotowany nawóz tuż przed podlaniem storczyka trzeba rozcieńczać wodą. Pół szklanki tej domowej roboty odżywki należy zalać połową szklanki wody. Podlewanie tą odżywką warto stosować raz na 2-4 tygodnie. Wówczas lepiej zrezygnować ze zwykłego podlewania storczyków.

Pielęgnacja storczyków. Pamiętaj o tych kilku zasadach

Aby storczyki pięknie kwitły warto pamiętać o kilku zasadach. Dzięki nim obsypią się kwiatami i nie zmarnieją. Storczyki to rośliny, które lubią być często podlewane, ale nie lubią gdy się je przeleje. Dobrze jest nawilżać je raz w tygodniu a nadmiar wody usuwać z podstawy doniczki. To, jak często podlewać storczyki, można sprawdzić po kolorze ich korzeni. Zielone oznaczają, że lepiej chwilowo nie podlewać rośliny. Białe to znak, że warto je nawodnić.