Zamiokulkas to roślina, która najczęściej pojawia się w naszych domach. Wybierają ją zarówno ci, którzy nie za bardzo znają się na kwiatach doniczkowych, jak i ci, którzy coś już o nich wiedzą. Zamiokulkas nie jest rośliną zbyt wymagającą. Lubi rosnąć w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej ziemi o kwaśnym odczynie.

Tak warto zadbać o zamiokulkasa

Najlepiej tę roślinę doniczkową postawić w miejscu jasnym, ale niezbyt nasłonecznionym. Zamiokulkas lubi półcienie, ale nie przepada, gdy w pomieszczeniu jest bardzo ciemno. Wtedy jego liście robią się jasnozielone i wyciągają się.

Temperatura, za jaką przepada zamiokulkas, to 25 stopni C.. Jego łodygi lubią wyginać się w kierunku światła, więc warto obracać doniczką, co jakiś czas, by roślina równo rosła. Zamiokulkas nie lubi być zbytnio podlewany. Z racji tego, że zapasy wody gromadzą się w jego liściach i korzeniach, wytrzymuje bez wody długie tygodnie. Najlepiej podlewać go, kiedy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Lepiej używać do podlewania wody przestanej.

Domowa odżywka do zamiokulkasa. Jak ją przygotować?

Co zrobić, by zamiokulkas był zielony i wypuszczał nowe liście? Okazuje się, że właśnie teraz, gdy zaczyna się jesień, warto podlewać go domową odżywką, przygotowaną z dwóch składników. By ją przygotować, potrzebujemy fusów z kawy i pokrzywy. Dzięki tej mieszance dostarczymy naszemu zamiokulkasowi potasu, azotu i fosforu. Wzmocnią go zawarte w tej mieszance magnez, żelazo, wapń, krzem, mangan i cynk oraz witaminy A, B 2, C i K.

Dzięki nim roślina oraz jej korzenie będą rosły a ona sama będzie odporna na choroby. Domową odżywkę należy przygotować z 20 g suszonej pokrzywy, którą zalewamy 200 ml wrzącej wody. Do tego wywaru dodajemy łyżeczkę fusów z kawy i pozostawiamy do ostygnięcia. Podlewamy tą odżywką naszego zamiokulkasa raz na dwa tygodnie.