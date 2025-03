Wrotycz pospolity - właściwości

Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.) to popularna w Europie roślina, która jest bardzo rozpowszechniona w Polsce. Obecnie bywa uważana za chwast, lecz warto wiedzieć, że wrotycz od wieków wykorzystywany jest w medycynie naturalnej z uwagi na szerokie spektrum właściwości i zastosowań.

Reklama

Wrotycz to bylina z rodziny astrowatych. Ma liczne żółte, płaskie kwiaty, które tworzą charakterystyczny koszyczek. Kwitnie od lipca do końca września i jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne. Można go spotkać na łąkach, polach, polanach, poboczach dróg i lasów.

Wrotycz pospolity to roślina o charakterystycznym, silnym zapachu, za który odpowiada kamfora - składnik olejku eterycznego zwartego w bylinie. Zapach wrotyczu odstrasza komary, kleszcze, a także inne owady, takie jak muchy i mrówki. Wrotycz to również naturalny repelent na pchły i wszy.

Jak wrotycz działa na owady - komary i kleszcze?

Reklama

Charakterystyczny i intensywny aromat wrotyczu maskuje komarom i kleszczom zapach ludzkiego ciała, co utrudnia im lokalizację potencjalnej ofiary. Zaleca się, by wysiać wrotycz w ogrodzie, by latem cieszyć się wolnością od uciążliwych owadów.

Świeżo zerwany wrotycz można trzymać również w wazonie ustawionym obok otwartego okna, co odstraszy komary. W tej samej roli sprawdzi się również suszony wrotycz, który można poukładać w różnych miejscach w domu. Suszone kwiaty i liście wrotyczu można włożyć w niewielkie woreczki i przechowywać w szafie z ubraniami, lub zabierać ze sobą na spacery. Zapach wrotyczu będzie działał jak naturalny środek odstraszający komary i kleszcze.

Kiedy wysiewać wrotycz?

Wrotycz pospolity należy wysiewać wczesną wiosną. Najlepszy moment na wysiewanie wrotyczu to czas, kiedy przymrozki już ustąpią. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto sprawdzić prognozę długoterminową. Wówczas będzie mieć pewność, że roślina będzie miała optymalne warunki do kiełkowania i wzrostu, a jednocześnie odpowiednio dużo czasu, przed nadejściem cieplejszych miesięcy, kiedy komary i kleszcze są najbardziej aktywne.

Jak wysiewać wrotycz?

Nasiona wrotyczu należy wysiewać równomiernie, bezpośrednio do gruntu, a następnie przysypać je cienką warstwą ziemi. Następnie delikatnie zrosić podłoże i utrzymywać je nawilżone do czasu, aż pojawią się kiełki. Wrotycz jest rośliną, która nie wymaga specjalnych warunków. Najlepiej rośnie w suchej glebie w miejscu nasłonecznionym. Podłoże powinno być przepuszczalne, ponieważ wrotycz nie lubi zastojów wody.

Wrotycz pospolity - zasady pielęgnacji

Wrotycz pospolity jest rośliną łatwą w uprawie. Nie wymaga specjalnej pielęgnacji, nie jest wymagający i dobrze radzi sobie nawet w trudnych warunkach. Wrotycz jest odporny na mróz i suszę, jest bardzo wytrzymały.

Po wysianiu i wykiełkowaniu wrotycz nie wymaga regularnego podlewania. Roślina dobrze radzi sobie w suchej glebie, a nawodnienie z opadów w zupełności jej wystarczy. Podlewanie wrotyczu jest niezbędne wyłącznie w czasie długich okresów bez opadów.

Wrotycz nie wymaga nawożenia. Należy pamiętać, że ta roślina bardzo szybko się rozrasta, więc warto wybrać dla niej stanowisko, w którym będzie miała odpowiednio dużo miejsca do wzrostu, a także usuwać ją z miejsc, w których jest niepożądana.