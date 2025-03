Bratki na wiosnę

Bratki, inaczej fiołki ogrodowe, to rośliny dwuletnie, które w zależności od odmiany, kwitną nawet do jesieni. Często pojawiają się na naszych parapetach, w ogrodach i na balkonach wraz z nadejściem wiosny. Są wielokolorowe, więc idealnie wprowadzają wiosnę. Bratki są łatwe w uprawie, lecz jest jedna rzecz, o której wiele osób zapomina. To kluczowy zabieg, który należy wykonać natychmiast po przyniesieniu sadzonek do domu. Inaczej istnieje ryzyko, że roślina padnie i będzie do wyrzucenia.

Hartowanie bratków ogrodowych

Bratki dobrze znoszą niskie temperatury, dlatego dobrze sobie radzą w polskim klimacie od przedwiośnia aż do jesieni. Jednak należy pamiętać, że nowo zakupione sadzonki, mogą nie być odporne na chłód. Wystawienie ich na zewnątrz tuż po zakupie, może mieć opłakane skutki. Sadzonki często przechowywane są w szklarniach lub ocieplanych halach sprzedaży, więc nagła zmiana warunków może im poważnie zaszkodzić. Warto zastosować zabieg, który pomoże zahartować bratki.

Jak zahartować bratki?

Aby nie narazić rośliny na szok temperaturowy, należy stopniowo przyzwyczajać bratki do niskiej temperatury. Przez co najmniej trzy dni należy wystawiać bratki 2-3 razy dziennie na 15 minut na zewnątrz. Dzięki temu roślina zahartuje się i będzie gotowa, by na stałe umieścić ją w miejscu docelowym na zewnątrz.