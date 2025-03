Co posadzić obok borówki amerykańskiej?

Borówka amerykańska, choć pozornie łatwa w uprawie, ma pewne wymagania, które warto spełnić, by w sezonie cieszyć się licznymi, słodkimi i soczystymi owocami. Oprócz nawadniania, nawożenia i przycinania krzewów, czyli podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, ważne jest również sąsiedztwo borówki amerykańskiej.

Reklama

Eksperci ogrodnictwa zalecają, by obok borówki amerykańskiej posadzić rzodkiewkę. To warzywo rekomendowane jest jako idealny kompan dla borówki, ponieważ ma płytki system korzeniowy, który nie będzie rywalizował z korzeniami borówki o głębokie zasoby wody i wartości odżywczych. Dodatkową zaletą rzodkiewki jest jej szybki wzrost, który tworzy ściółkę dla borówki, a także odstrasza potencjalne szkodniki.

Rośliny, które warto posadzić obok borówki amerykańskiej

Oprócz rzodkiewki, obok borówki amerykańskiej warto posadzić również inne gatunki roślin, które będą wspomagać jej wzrost. Ważne, by były to rośliny, które preferują podobne warunki, co borówka amerykańska, czyli kwaśny odczyn gleby, podłoże próchnicze i piaszczyste, a także jasne stanowisko, lecz nie przesadnie nasłonecznione.

Rośliny, które warto posadzi obok borówki amerykańskiej to m.in. koper, żurawina, krwawnik, żywokost lekarski, tymianek. Dobrze sprawdzą się również kwiaty, takie jak: wrzosy i wrzośce, rododendrony, azalie, a także paprocie.