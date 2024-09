Śliwa domowa: co to za roślina i skąd pochodzi

Śliwa domowa ”Węgierka Zwykła” to odmiana uprawna śliwy domowej. Potocznie nazywana jest śliwkąwęgierką. Odmiana ta jest bardzo stara. Charakteryzuje się późną porą dojrzewania.

Węgierka zwykła wywodzi się prawdopodobnie z Azji Mniejszej, i stamtąd zawędrowała do Europy. Na starym kontynencie znana jest od połowy XVII wieku. Jest rozpowszechniona wielu europejskich krajach. Do Polski prawdopodobnie została przywieziona z Węgier. Stąd też jej polska nazwa.

Śliwa to roślina, która jest uprawiana ze względu na jej smaczne owoce. Są one bogate w sole mineralne i witaminy, takie jak witaminy: A, B1 czy C. Nadają się one zarówno do deserów, jak i na przetwory. Można je również jeść zerwane prosto z drzewa. Ponadto ze względu na zawartość flawonoidów i innych polifenoli znajdujących w owocach śliwy, wykazuje ona działanie antyoksydacyjne. Z tego też powodu jest roślinąleczniczą. Ponadto śliwa to również roślinamiododajna. A drewno tej rośliny jest użytkowane w meblarstwie.

Ja wygląda śliwa węgierka

Śliwkę węgierkę zna chyba każdy. A już na pewno znane są jej smaczne owoce oraz liczne przetwory (takie jak powidła śliwkowe), które są z nich robione.

Śliwydomowe to nieduże drzewa, dorastające do 10 m wysokości, lub też krzewy. Jednak zależnie od odmiany mogą występować spore różnice w ich wyglądzie. Drzewa śliwkiwęgierki rosną średnio silne. Na początku, w pierwszych latach od posadzenia tworzą stożkowatą koronę, która z czasem staje się bardziej kulista.

Najbardziej znane są owoceśliwy. Są małe lub średniej wielkości,jajowatym bądź wrzecionowatym kształcie. Ich przeciętna masa wynosi około 25-30 g. Skórkaowocówwęgierkizwykłej jest brązowo-granatowa. Zaś gdy jest w pełni dojrzała, przybiera kolorgranatowy. Pokryta jest gęstym, białym, woskowym nalotem z drobnym, brunatnymi cętkami. Miąższ zależnie od typu i stanowiska, na którym rośnie, przybiera barwę od zielono-żółtej, przez żółtą do pomarańczowej. Miąższ śliwki jest ścisły, jędrny, chrząstkowaty ajednocześnie soczysty, i zwyczaj łatwo oddziela się od pestki.

Rozsyp pod śliwką węgierką a będzie mieć duże i liczne owoce

Okres owocowania śliwki węgierki przypada na wrzesień-październik, a czasem nawet już na przełom sierpnia i września. Ponieważ owocowanie pochłania dużo energii z drzewa, wymaga ono szybkiej regeneracji. Dlatego też jednym z zabiegów jest zastosowanie odpowiednich nawozów do śliwek po zbiorach.

Drzewo śliwy bowiem jesienią ma osłabioną odporność. A wszystko ze względu na niedobór składników odżywczych, które trafiły do owoców. Aby uzupełnić braki ważnych składników u tego drzewka owocowego, konieczne jest przeprowadzenie nawożenia.

Nawożenie śliwki węgierki po zbiorach. Do nawożenia śliwki węgierki po zbiorach nie należy używać nawozów z dużą ilością azotu. Ponieważ pobudza on procesy wegetatywne, a takie są pożądane wiosną, nie zaś jesienią. Po zbiorach owoców śliwki stosujemy nawozy fosforowo-potasowe lub nawożenie organiczne.

Zanim podamy roślinom jakikolwiek nawóz, warto odchwaścić i oczyścić obszar wokół drzewka. Po to, aby wszelkie stosowane nawozy dokarmiały śliwę, a nie inne, niepożądane rośliny.