Rącznik pospolity: co to za roślina i gdzie występuje

Rącznik pospolity (Ricinus communis L.) – inaczej rycynus lub kleszczowina – jest to gatunek rośliny z rodzinywilczomleczowatych (Euphorbiaceae). To roślina, która przyciąga miłośników ogrodnictwa swoim wyjątkowym wyglądem.

Jak wygląda rącznik pospolity.Rącznikpospolity może osiągać od 1,5 do 4 metrów wysokości. Jego pokrój jest zmienny i zależy od warunków klimatycznych. Dzięki okazałym, zielono-czerwonym liściom o nietypowym kształcie oraz ozdobnym, kolczastym owocom, roślina ta stanowi piękną ozdobę wielu polskich ogrodów. Roślina ta nie jest wymagająca w uprawie i doskonale radzi sobie w umiarkowanym klimacie. Dlatego też jest chętnie uprawiana w ogrodach jako roślina ozdobna.

Skąd pochodzi rącznik pospolity.Ricinus communispochodzi z północno-wschodnich regionów tropikalnej Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Obecnie jest szeroko rozpowszechniony i uprawiany niemal na całym świecie. W Polsce znany jest jako okazała roślina ozdobna, która wprowadza do ogrodu nutę egzotyki.

Rącznik pospolity: roślina niezwykle trująca

Rącznik to piękny krzew ozdobny. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że pod efektownym wyglądem rącznika kryje się jedno z najgroźniejszych dla człowieka toksycznych białek – rycyna. Występuje ona w nasionach tej rośliny. Stanowi duże zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

Rycynato substancja wyjątkowo toksyczna. Jej spożycie przez człowieka, nawet w niewielkich ilościach, może prowadzić do ciężkiego zatrucia, a w skrajnych przypadkach – do śmierci. Rycyna, która znajduje się w nasionach rącznika, blokuje produkcję białek w komórkach organizmu. To powoduje ich stopniowe obumieranie.

Objawy zatrucia pojawiają się zwykle kilkagodzin po spożyciu nasion. Mogą obejmować silne bóle brzucha, wymioty, krwawe biegunki oraz poważne uszkodzenia organów wewnętrznych. Zatrucie tą substancją jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ obecnie nie istnieje skuteczne antidotum. Leczenie polega głównie na łagodzeniu objawów i wsparciu funkcji życiowych.