Kiedy wchodzimy do kwiaciarni wydaje nam się, że wszystkie kwiaty są świeże. Kupujemy i po powrocie do domu okazuje się, że czasem już następnego dnia to, co kupiliśmy więdnie, usycha a płatki opadają. Na co zwrócić uwagę, by nie dać się oszukać i wyjść z kwiaciarni z bukietem naprawdę świeżym, który będzie cieszył oko nieco dłużej niż jedną dobę?

Wbrew pozorom, nie zawsze jest to łatwe zadanie. Od lat spotykam się z pytaniami klientów o to, jak rozpoznać naprawdę świeże kwiaty - mówi Milena Wiktorek, właścicielka i dyrektor kreatywna Flower Store.

Jak wybierać świeże kwiaty?

Zawsze zaczynaj od łodyg

Wybierając kwiaty, warto spojrzeć na ich... nogi! A dokładniej na łodygi, które są jak kręgosłup dla rośliny. Świeża łodyga jest soczyście zielona i twarda. Jeśli jest sucha, pożółkła lub zaczyna się łamać, to pierwszy sygnał, że kwiaty już długo stoją na wystawie- podkreśla Milena Wiktorek. Kwiaty z mocnymi, sztywnymi łodygami mają lepsze szanse na przetrwanie dłużej po zakupie.

Pąki, a nie pełne rozkwitnięcie

Jednym z najczęstszych błędów jest wybieranie kwiatów w pełnym rozkwicie. Choć mogą wyglądać kusząco, ich czas świeżości jest krótki. Jeśli zależy Ci na tym, by kwiaty cieszyły przez dłuższy czas, wybieraj te, które są jeszcze częściowo w pąkach– radzi ekspertka. Pełne rozkwitnięcie oznacza, że kwiaty są już na końcowym etapie swojego cyklu życiowego, a to, niestety, oznacza krótszą trwałość.

Przykładem są tulipany - kiedy są świeże, ich pąki są jeszcze zamknięte, a łodygi sztywne.Jeśli kupujesz tulipany, upewnij się, że mają lekko zamknięte pąki. Wystarczy kilka dni w wazonie, a w pełni rozkwitną, ciesząc swoimi soczystymi barwami - wyjaśnia Wiktorek.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę kupując kwiaty w kwiaciarni?

Liście - to, co mówi o zdrowiu rośliny

Wybierając kwiaty, nie zapominaj o liściach. To trochę jak ze skórą u człowieka - ich stan mówi wiele o ogólnym zdrowiu rośliny - zauważa ekspertka. Liście powinny być jędrne, zielone i bez plam. Jeżeli zauważysz zwiędłe, żółte lub brązowe liście, to sygnał, że kwiaty mogą nie przetrwać zbyt długo.

Na przykład lilie - te majestatyczne kwiaty mają dużą ilość liści wzdłuż łodygi. Kiedy są świeże, liście lilie są soczyście zielone i gładkie. Lilie rozkwitają stopniowo, co sprawia, że są doskonałym wyborem na dłużej, ale tylko wtedy, gdy liście są w dobrym stanie.

O tym też nie zapominaj wybierając cięte kwiaty

Zapach też jest ważny

Kwiaty kupujemy nie tylko dla ich wyglądu, ale także dla zapachu. Zawsze powtarzam: świeże kwiaty pachną delikatnie, nie zawsze intensywnie. Jeśli wyczuwasz nuty stęchlizny, to znak, że kwiaty nie są już pierwszej świeżości - tłumaczy Wiktorek.

Frezje, które są cenione za swój cudowny zapach, to doskonały przykład. Gdy są świeże, ich aromat jest intensywny i kwiatowy, a pąki wyglądają zdrowo i jędrnie. Wybierając frezje, zwracaj uwagę na ich zapach - to naturalny wskaźnik świeżości.

Wyjątki od reguły - kwiaty o nietypowej świeżości

Nie wszystkie kwiaty podlegają tym samym zasadom, dlatego ważne jest, by wiedzieć, kiedy zrobić wyjątek. Często tłumaczę klientom, że są pewne gatunki kwiatów, które wyglądają najlepiej, gdy są już bardziej rozwinięte - mówi ekspertka. Na przykład, gerbery najlepiej prezentują się w pełni rozwinięte. Ich duże kwiaty mają sztywną łodygę, która utrzymuje ich główki prosto - to właśnie sztywność łodygi jest głównym wskaźnikiem świeżości w przypadku gerber.

Innym przykładem są orchidee, które często są sprzedawane w pełni rozwinięte i wyglądają najpiękniej, gdy wszystkie kwiaty są otwarte. Orchidee nie tracą szybko swojej świeżości, a ich trwałość sprawia, że są idealnym wyborem na eleganckie kompozycje - wyjaśnia Wiktorek.

Wybór świeżych kwiatów to nie tylko kwestia estetyki, ale także dbałości o jakość i trwałość prezentu. Zwracając uwagę na szczegóły, takie jak stan łodyg, pąków, liści czy zapach, możemy mieć pewność, że nasz bukiet będzie cieszył przez długi czas. W końcu kwiaty to nie tylko piękny gest, ale także sposób na wyrażenie uczuć - a te warto przekazywać w najlepszej możliwej formie.