Grudnik kwitnie dwa razy do roku. Jeśli tak się nie dzieje, trzeba sprawdzić jego podłoże. Wyschnięte i przesuszone sprawi, że jego liście zaczną się marszczyć i więdnąć. Roślinę tę warto podlewać raz w tygodniu. Warto przy tym uważać, by go nie przelać. Ziemia powinna być wilgotna, ale niezbyt mokra.

Jaką temperaturę lubi grudnik?

Aby zapewnić grudnikowi odpowiednie warunki, warto ustawić go w jasnym, ale niezbyt nasłonecznionym miejscu. Jeśli będzie stał w ostrym słońcu, jego liście przybiorą czerwoną barwę. Warto pamiętać, że grudnik nie lubi długich dni.

By kwitł w okresie od września do grudnia trzeba zapewnić mu około 12 godzin ciemności. To roślina, która nie przepada za nadmiernym ciepłem. Optymalna temperatura to 21 stopni Celsjusza, ale nie mniejsza niż 15 stopni.

Taka ziemia będzie najlepsza dla grudnika

Grudnik powinien mieć również odpowiednią ziemię. W sklepach ogrodniczych można kupić odpowiednią, gotową mieszankę do kaktusów lub ziemię lekko kwaśnym odczynie. Co zrobić, by grudnik pięknie kwitł i cieszył nasze oczy zwłaszcza zimową porą a zwłaszcza w grudniu?

Warto pamiętać, by w czasie od sierpnia do października oraz na przełomie lutego i marca, czyli po przekwitnięciu rośliny, zapewnić mu miejsce do odpoczynku. Wtedy potrzebuje chłodniejszego miejsca, więc warto przenieść go tam, gdzie temperatura wynosi około 6-10 stopni Celsjusza. W tym czasie lepiej go nie nawozić i nie podlewać. Dopiero po 3-4 tygodniach powoli warto zmieniać mu warunki.

Podlewaj tym grudnik a pięknie zakwitnie

Pamiętajmy, by nie przestawiać go, gdy pojawią się pąki kwiatowe. Co można zrobić, by pobudzić grudnik do kwitnienia? Okazuje się, że wystarczy jedna tabletka z apteki rozpuszczona w wodzie. Tą pastylką jest aktywny węgiel. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę w odstanej wodzie (0,5 l) i tym roztworem podlać kwiat.