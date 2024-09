Rośliny domowe, które przyciągają biedę

Rośliny domowe to ważny element wystroju wnętrz.Od lat pełnią rolę tylko dekoracyjną, a także prozdrowotną – bowiem o ich korzystnych dla zdrowia właściwościach mówi się coraz więcej. Jednak to nie koniec ich zastosowań. Bowiem rośliny od dawna pełnią również rolę symboliczną. Niektóre z nich, według przesądów, mogą przyciągać do domu bogactwo, dobrobyt i pozytywną energię. Inne zaś wręcz przeciwnie: ich posiadanie przynosi biedę i nieszczęście.

Jednak zanim przejdziemy do tego konkretnego gatunku, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego jednak to właśnie rośliny są kojarzone z przyciąganiem zarówno szczęścia, jak i pecha? Czy też jako te, które mogą sprowadzić bogactwo lub biedę? Odpowiedź znajdzie się w Feng Shui, czyli starożytnej praktyce planowania przestrzeni.

Dzięki zaleceniom Feng Shui można, przy pomocy roślin, osiągnąć zgodność z naturą. Jakie to ma znaczenie? Otóż bardzo duże. Bowiem taka przestrzeń jest optymalna do życia, a przebywanie w niej ma pomagać w zachowaniu zdrowia, obfitości i dobrego samopoczucia.

Dosłowne znaczenie słowa ”Feng Shui” to ”wiatr i woda”. Są to symbole tego, co niewidzialne (wiatr) i nieuchwytne (woda). Sposoby polecane przez tę starożytną, chińską praktykę mają na celu kierowanie przepływem energii Chi (Qi). – czyli energii życiowej.

Rośliny, które mamy w domu, są żywym elementem przyrody. Ich obecność pozwala nam być bliżej natury. Jest to niezwykle ważne w zasadach Feng Shui. Jako żywe organizmy, rośliny mogą wpływać na energię w naszym domu. I zależnie od tego, z jaką rośliną mamy do czynienia, może ona wpływać na nas albo pozytywnie, albo negatywnie. Zatem których rośliny lepiej nie mieć w swoim otoczeniu ze względu na ich negatywne, symboliczne znaczenie? Poznaj jedną z takich roślin doniczkowych.

Ta roślina przyciąga biedę: lepiej nie mieć jej w domu

Hoja piękna (Hoya bella) to urocza roślina, która pochodzi z Birmy i wyspy Jawa. W wielu krajach jest uprawiana jako roślina ozdobna. Jak wygląda hoja. Roślina ta ma osiąga wysokość do 30 cm oraz do 20 cm szerokości. Ma małe, zgrubiałe, lancetowate, błyszczące liście. Niewątpliwą ozdobą hoi są jej kwiaty, zebrane po 12-15 w baldachowate kwiatostany. Mimo, że są małe, kwiaty te są niezwykle ładne. Bowiem są mięsiste i mają kształt białej gwiazdki z czerwonym środkiem. Ponadto wydzielają dość wyraźny, choć nieco mdły zapach. Można na nich również zauważyć kropelki lepkiej, podobnej do miodu cieczy.

Innym, podobnym gatunkiem jest również hoja różowa, która ma większe i grubsze liście oraz dłuższe pędy. Natomiast przede wszystkim różni się barwą kwiatów - te bowiem są różowe. Ten gatunek hoi kwitnie krócej i mniej obficie.

Hoja piękna kwitnie obficie przez całe lato. I oczywiście w typowej sytuacji byłby to jej niezwykły atut. Jednak biorąc pod uwagę symbolikę tej rośliny, obfite kwitnięcie uważane jest za złą wróżbę.

Hoja piękna (Hoya bella): jaką symbolikę ma ta piękna roślina

Niestety - w przeciwieństwie do jej urody - symbolika hoi pięknej jest wyjątkowo negatywna. W wielu kulturach utarło się przekonanie, że jest to gatunek rośliny, który może przyciągać pecha, trudności finansowe i problemy materialne. Jest ona bowiem uznawana za ”roślinę biedy”. Z tego też powodu każdy, kto wierzy w magiczną moc roślin, nigdy nie przyniesie hoi do swojego domu.

Roślina ta ma przynosić pecha wszystkim mieszkańcom, jednak przede wszystkim osobie, która ją regularnie pielęgnuje. Według przesądów niepowodzenie ma dotyczyć głównie sfery materialnej. I – niestety - im bujniej zakwitnie hoja w danym domu, tym mniej pieniędzy będą mieć jego mieszkańcy.

Poza brakiem pieniędzy, można spotkać się także z przekonaniem, że hoja przynosi złą energię i przyciąga negatywne siły. A to zaś może sprowadzać na mieszkańców nieszczęścia.

Ponadto negatywne znaczenie przypisuje się również intensywnemu zapachowi hoi. Niektórzy uważają, że może wprawiać w apatię, mamić a nawet paraliżować. I z tego właśnie powodu nie wolno trzymać jej w sypialni, ponieważ zabiera śpiącym energię.

Hoja jako roślina trująca

Oczywiście w negatywne właściwości tej rośliny można wierzyć lub nie wierzyć. Jednak faktem jest, iż hoja jest to roślina trująca. Najlepiej uprawiać ją w trudno dostępnym miejscu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy w mieszkaniu mamy zwierzęta domowe, które być może chciałyby się skusić na smacznie wyglądające pędy i liście hoi.

Roślina ta zawiera toksyczny, mleczny sok, który wydostaje się z niej w momencie uszkodzenia. Ma on negatywny wpływ również na ludzką skórę. Dlatego też ani hoja piękna, ani hoja różowa, nie powinny stać w zasięgu małych dzieci. Zaś takie zabiegi pielęgnacyjne jak przycinanie czy przesadzanie hoi, zawsze powinno się wykonywać w ochronnych rękawiczkach.