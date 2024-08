Storczyki to kwiaty, które lubią gdy się o nie dba. Jeśli tego nie zrobimy nie tylko stracą kwiaty i nie będą kwitły, ale też zaczną im żółknąć liście. Okazuje się, że nawet taka sytuacja, w której wydawać, by się mogło, że już nie wskóramy, jest do uratowania.

Reklama

Jak uratować storczyka gdy ma żółte liście?

Wystarczy jedna rzecz a właściwie przyprawa z naszej kuchni, która kosztuje niecałe dwa złote. Co to takiego?

Podczas pielęgnacji storczyka warto pamiętać o błędach, który lepiej nie popełniać. Wśród tych najczęstszych jest: przelanie storczyka, brak drenażu, źle dobrana gleba czy zbyt mała ilość światła. Kwiaty te najlepiej rosną w plastikowej i przezroczystej doniczce. Ziemia, która się w niej znajduje powinna być mieszanką perlitu oraz kompostu. Warto pamiętać, by storczyki umieszczać w dobrze nasłonecznionym miejscu naszego mieszkania. Najlepiej na parapecie okna.

Ten jeden prosty trik sprawi, że żółte liście storczyka znowu będą zielone

Gdy zauważymy, że liście naszego storczyka żółkną, to znak, że coś poszło nie tak. Najprawdopodobniej nasz kwiat ma złe warunki i nie rośnie tak jak trzeba. Okazuje się, że i taka sytuacja jest możliwa do opanowania. Wystarczy jeden, bardzo prosty, ale skuteczny trik. To on sprawi, że liście odzyskają dawny kolor. Co trzeba zrobić, by tak się stało?

Wystarczy posypać ziemię cynamonem. Przyprawa tama właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwpleśniowe. To właśnie cynamon sprawi, że storczyki będą odpowiednio zabezpieczone przed różnymi chorobami.

Wystarczy dosłownie łyżeczka cynamonu wymieszana z ziemią. Jeśli liście są bardzo żółte należy je oderwać. W takiej sytuacji najlepiej będzie przesadzić go do nowej ziemi. Zamiast cynamonu w formie zmielonej, dobrze jest wcisnąć do doniczki laskę cynamonu. Trzeba uważać, by nie naruszyć korzeni i umieścić ją obok nich.