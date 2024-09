Mieczyki to kwiaty, które można znaleźć w wielu ogródkach. To roślina bardzo wrażliwa na przymrozki i mróz. Wielu ogrodników sadzi je dopiero późną wiosną i wykopuje przed nadejściem zimy.

Kwiaty te są często wybierane, bo nie potrzebują szczególnej opieki. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, by nie tylko cieszyć nimi oko, ale też móc posadzić je w kolejnym sezonie. Ogrodnicy mają na to swoje sposoby. Jakie?

Kiedy najlepiej wykopać mieczyki?

Nie da się podać konkretnej daty, kiedy powinno wykopać się mieczyki z ogródka. Najlepiej zrobić to tuż przed nadejściem pierwszych przymrozków. Kwiaty te, choć proste w pielęgnacji i mało wymagające, są wrażliwe na zimno. Dobrze jest z wykopaniem ich uporać się przed końcem września. To najlepszy czas, również ze względu na choroby grzybowe, które mogą zaatakować bulwy zostawione w ziemi.

Jak przechowywać wykopane mieczyki?

Gdy wykopiemy kłącza, dopiero wtedy obcinamy łodygi tych kwiatów. Po wykopaniu nie myjemy ich, tylko pozbywamy się nadmiaru ziemi i stawiamy w suchym, ciepłym i zacienionym miejscu. Gdy obeschną, trzeba włożyć je do skrzynek lub pudełek z dostępem do powietrza. Przechowujemy je w ciemnym miejscu aż do nadejścia wiosny.