Storczyki to kwiaty nie tylko uwielbiane, ale też często wręczane z okazji urodzin, imienin, czy innych ważnych świąt. Prezentują się pięknie, ale zdarza się, że po kilku tygodniach zaczynają wyglądać źle. Kwiaty opadają, liście zaczynają tracić energię, łodygi też usychają.

Jak uratować storczyki?

Co zrobić, by uratować stan storczyków? Jak zapobiec temu, by ta roślina, która cieszy oko nie obumarła całkowicie? Okazuje się, że wystarczy stworzyć swój własny domowy nawóz do storczyków, by zadbać o ich kwiaty i liście.

Ten prosty nawóz do storczyków jest nie tylko niedrogi, ale też bardzo skuteczny. Powstaje na bazie dwóch składników. Podawany regularnie roślinie sprawi, że obsypie się kwiatami a także lśniącymi, pełnymi energii liśćmi.

Co zawiera domowy nawóz do storczyków?

Ta prosta, domowa odżywka do storczyków zawiera m.in. potas, fosfor, wapń, czy witaminę E. Co to takiego? To sok z marchewki. Do jego przygotowania potrzeba dwóch składników: marchwi i wody. Warzywa, których użyjemy do przygotowania soku do storczyków nie muszą być duże. Wystarczą marchewki około 30 g. Woda, która zostanie użyta, powinna być z kolei dokładnie przefiltrowana.

Jak przygotować sok do kąpieli storczyków?

Odżywkę na bazie soku z marchewki przygotować należy krojąc marchew na małe kawałki. Warzywa tak przygotowane umieścić trzeba w blenderze i zalać litrem przefiltrowanej wody. Następnie zmiksować aż powstanie gładki sok. Zmiksowany trzeba przefiltrować przez sito. Zapewni to naturalną pożywkę dla rośliny w doniczce.

Jak stosować domowy nawóz do storczyków?

Eksperci zalecają, by tak jak przy podlewaniu storczyków, tak i przy nawożeniu sokiem z marchwi zastosować metodę zanurzeniową. Doniczki umieścić w pojemniku wypełnionym tym nawozem na 20 minut. Po tym czasie storczyki należy wyjąć i postawić tam, gdzie stały. Takie nawożenie sokiem z marchwi sprawi, że storczyki będą obficie kwitnąć i pojawią się na nich nowe liście. Zabieg nawożenia należy powtarzać 1-2 razy w miesiącu.