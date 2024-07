Uprawa ogórków jesienią. Jak zacząć?

Jak już wspomnieliśmy, końcówka lipca to zbyt późna pora na wysiewanie ogórków bezpośrednio do gruntu. Szczególnie jeśli ktoś mieszka w zimniejszych częściach kraju. Inaczej wygląda sytuacja z sadzeniem ogórków z rozsady. Rozsada to młode sadzonki roślin wyhodowane z nasion np. w szklarniach, pod folią lub po prostu w ciepłym i nasłonecznionym miejscu. Rozsadę można przygotować samodzielnie, ale można też ja kupić. Wiosną rozsadę różnych warzyw bez problemu można znaleźć na targach, bazarach czy w sklepach ogrodniczych. Latem, poza szczytem sezonu, rozsada nie jest już tak dostępna, ale nadal można ją kupić w sklepach ogrodniczych. Sklepy oferują również sprzedaż przez internet. Dotyczy to również sadzonek ogórka gruntowego.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

No co zwrócić uwagę kupując rozsadę na jesienne nasadzenia ogórków?

Reklama

Pierwszą zasadą jesiennej uprawy ogórków jest dobór odmiany przeznaczonej właśnie do uprawniania jesienią. Dotyczy to zarówno wysiewu, jak i nasadzeń. To ważne m.in. dlatego, że w przypadku późnego kwitnienia roślin może być problem z ich zapyleniem przez pszczoły, dlatego warto wybierać odmiany samopylne. Polecane odmiany to np. Phoenix i Izyd. Wybierając rozsadę trzeba też zadbać o to, żeby nie była wybujała (zbyt duża). Najlepsze sadzonki to te, które mają trzy liście właściwe.

O czym trzeba pamiętać uprawiając ogórki jesienią?

Decydując się na jesienna uprawę ogórków trzeba liczyć się z tym, że zbiór w tym przypadku nie będzie tak obfity jak latem. Niższy plon to coś naturalnego. Późne ogórki są też trochę bardziej narażone na choroby, w tym na działanie swojego głównego szkodnika, mączniaka rzekomego. Trzeba też uważać na przędziorki. Dobrym pomysłem jest stosowanie nawozów organicznych, zwłaszcza w drugiej połowie sierpnia. Ogrodnicy polecają nawozy organiczne zawierające kompleksy bakteryjne poprawiające zdrowotność krzaków, a także doglebowe preparaty zawierające grzyby mikoryzowe.