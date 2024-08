Krokus (szafran) – co to za roślina

Krokus, szafran (Crocus L.) jest to rodzaj roślin z rodzinykosaćcowatych, w skład której wchodzi około 250 gatunków. Krokusy występują w Europie środkowej i południowej, w krajach basenu Morza Śródziemnego oraz w Azji zachodniej, sięgając na wschodzie aż do zachodnich Chin.

W Polsce występuje jeden rodzimy gatunek krokusów, inaczej szafranów – tzw. krokus spiski (inaczej: szafranspiski). Ponadto w kraju spotkamy również jeden gatunek dziczejący i już zadomowiony - krokuswiosenny. Krokusy, inaczej szafrany, są to rośliny które uprawiane są jako roślinyozdobne. Do wyboru są liczne gatunki, mieszańce oraz odmiany uprawne tych roślin.

Jak wyglądają krokusy. Krokusy to rośliny cebulowe. Kwiaty oraz liście krokusa wyrastają prosto z bulwocebuli, czyli zmodyfikowanego pędu podziemnego. Krokusy kwitną zazwyczaj wczesną wiosną. Choć niektóre z nich są gatunkami jesiennymi. To jedne ze zwiastunów wiosny, które kwitną po zimie jako pierwsze.

Mało kto jednak wie, że piękne kwiaty tych roślin można podziwiać również jesienną. Krokusy jesienne są mniej popularne. A to wielka szkoda, bowiem są one równie interesujące jak gatunki wiosenne. Posadzone w sierpniu zakwitnąjeszcze we wrześniu i październiku. To to idealne rozwiązanie jeśli chcesz dodać nieco koloru do jesiennego ogrodu. Do krokusówkwitnącychjesienią zaliczamy:

Krokus (szafran) okazały - Crocus speciosus;

(szafran) - Crocus speciosus; Krokus (szafran) uprawny - Crocus sativus;

(szafran) - Crocus sativus; Krokus (szafran) bladożółty - Crocusochroleucus;

(szafran) - Crocusochroleucus; Krokus (szafran) średni - Crocusmedius.

Sadzenie krokusów jesiennych

Cebule krokusów jesiennych sadzi się od sierpnia do połowy września. Rośliny te zakwitają we wrześniu i październiku. Cebule szafranów pozostawiamy w gruncie na zimę. Wiosną roślina wyda jedynie wąskie, zielone liście, które do lata pożółkną i zaschną. Wówczas cebulki można wykopać, by ponownie posadzić je w sierpniu. Jednak nie jest to konieczne. Bowiem zarówno posadzone ponownie jak też pozostawione na rabacie, zakwitną na koniec lata i początek jesieni.

Podłoże i stanowisko idealne dla krokusów (szafranów).Krokusy lubią stanowiskasłoneczne. Idealna gleba dla tej rośliny to podłoże próchniczne, dobrzeprzepuszczalne, wilgotne i łatwonagrzewające się. Odczyn pH gleby najlepiej by był obojętny lub lekkokwaśny.

Sadzenie krokusów. Cebula umieszcza się w podłożu na głębokości około 5 cm. Między roślinami zachowuje się odstęp wynoszący od 5 do 10 cm. Wyjątkiem jest szafranuprawny. Jego cebulki umieszczamy w glebie głębiej, niż cebule innych krokusów. Najlepiej na głębokości 15 cm.

Jesienne odmiany krokusów: co warto wiedzieć

Krokus (szafran) okazały - Crocus speciosus -kwitnie od września. Jego kwiaty są barwy białej oraz w odcieniach od liliowoniebieskiej do niebieskopurpurowej. Na ich płatkach widoczna jest siateczka ciemniejszych żyłek. Krokusokazały osiąga wysokość około 15-20 cm. Jak podajeportal PoradnikOgrodniczy.pl, cebulki tego gatunku mogą przemarzać. Dlatego też zaleca się wybrać bardziej odporne odmiany, takie jak szafran okazały Artabir. Warto również na zimę okryć miejsca sadzenia materiałem ściółkowym, takim jak np.: kora ogrodowa lub suche liście.

Krokus (szafran) uprawny - Crocus sativus – zakwita w październiku, i może kwitnąć aż do listopada. Osiąga wielkość około 10cm. Jego kwiaty są intensywnie purpurowe. Widoczne jest na nich ciemniejsze żyłkowanie. Kwiaty osiągają średnicę 5-7 cm.Z tego gatunku pozyskuje się szafran, będący cenną przyprawą.

Krokus (szafran) bladożółty - Crocus ochroleucus – to niski gatunek, który osiąga maksymalnie 7 cm wysokości. Jego kwiaty mają zaledwie 2 cm długości. W środku są żółte, natomiast ich płatki są kremowe.

Krokus (szafran) średni - Crocus medius – jest nieco wyższy od krokusa bladożółtego. Dorasta do 8-10 cm wysokości. Kwitnie zazwyczaj wpaździerniku. Ma on liliowopurpurowepłatki oraz dobrze widoczne, jaskrawe (pomarańczowe lub czerwone) słupki.